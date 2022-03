1428: Shadows over Silesia – Ein Spiel für blinde Gamer

Das Spiel 1428: Shadows over Silesia soll für blinde Spieler vollständig barrierefrei sein, das kündigt ein kleines Ein-Mann-Studio aus der Tschechischen Republik an.

„Ich bin stolz, heute ankündigen zu können, dass das kommende Action-Adventure 1428: Shadows over Silesia für blinde Spieler vollständig barrierefrei sein wird“, sagt Petr Kubicek alias KUBI Games. Damit ist es das erste Spiel überhaupt auf dem PC und das zweite insgesamt (nach The Last of Us Part II), das die volle Unterstützung für Blinde in ein Abenteuer dieser Größe bringt.

Dabei geht es nicht nur um das Lesen von Texten oder einfache Navigation. Das Spiel wird völlig neue, revolutionäre Elemente mit sich bringen, die es den Blinden ermöglichen, nicht nur die Geschichte, die Dialoge, die Erkundung der Umgebung, sondern auch Stealth-Passagen oder Kämpfe, einschließlich großer Schlachten, in vollem Umfang zu erleben! Obwohl die Barrierefreiheit in TLOU2 ein großer Erfolg war und zahlreiche Preise gewonnen hat, hebt Shadows over Silesia alles auf eine ganz neue, noch nie dagewesene Ebene.

Zu diesem Anlass wurde soeben ein neuer Audio-Trailer für Sehbehinderte veröffentlicht! Der allererste seiner Art.

Im Folgenden findet ihr eine kurze Zusammenfassung der Barrierefreiheitsfunktionen des Spiels:

Vollständiges Vorlesen des gesamten Textes im Spiel Einschließlich Pop-up-Hinweisen, Charaktereigenschaften, aktiven Quests, Tagebucheinträgen und Inventar Versteckte Untertitel in Zwischensequenzen Vorlesen von Untertiteln für nicht synchronisierte Sprachen Möglichkeit, im Text vorwärts und rückwärts zu springen Unterstützung für verschiedene Screenreader

Besondere Umgebungsbeschreibungen Die meisten Orte sind mit eigenen Textbeschreibungen versehen, so dass auch Blinde die düstere Atmosphäre des Spiels genießen können und gleichzeitig zusätzliche Informationen erhalten, die ihnen sonst entgehen würden

Erweiterte Navigationsfunktionen Navigation zu wichtigen Handlungspunkten, Charakteren und sogar benutzerdefinierten Punkten, die unbegrenzt hinzugefügt werden können Meldung der verbleibenden Entfernung zum Ziel Kompass sowie ein Koordinatensystem Unterstützung bei der Hinwendung zu Objekten oder Charakteren

Sonar Revolutionäre Funktion, die es Blinden ermöglicht, die Spielwelt frei zu erkunden und zu navigieren Sonar umfasst auch freundliche und feindliche Charaktere und bestimmt ihre Position Warnungen vor Fallen oder zerstörbaren Hindernissen

Eine große Anzahl von Audiohinweisen Warnungen Bei Objekten und interessanten Interaktionen. Viele davon haben ein zusätzliches Geräusch, damit der Spieler beim ersten Hören weiß, was um ihn herum ist Warnungen bei Beginn und Ende von Zwischensequenzen, niedrigem Gesundheitszustand, Verlassen eines Gebiets und vielen anderen Situationen Warnungen vor Feinden Signale für Angriff oder Verteidigung

Optionale Vereinfachung einiger Mechanismen Barrierefreie Kämpfe, einschließlich großer Schlachten Barrierefreies Schleichen, das die Atmosphäre und den Schwierigkeitsgrad bewahrt Mehr Zeit für den Abschluss von zeitlich begrenzten Ereignissen

Und eine Menge anderer kleiner Extras

Über das Team

Ich entwickle das gesamte Projekt für die letzten etwa 3 Jahre als einziger Programmierer und Designer. Ich habe mehrere externe Mitarbeiter, die mir helfen (vor allem in den Bereichen Grafik, Musik, Synchronisation, Lokalisierung und Beratung zur Barrierefreiheit), sowie ein Team von freiwilligen Testern.

Technische Details

Das Spiel erscheint am 6. September 2022 auf Steam für Windows PC und läuft mit der Unity-Engine. Eine öffentliche Demoversion (einschließlich der Barrierefreiheitssfunktionen für Blinde) wird im Sommer veröffentlicht werden. Eine vollständige Gamepad-Unterstützung ist ebenfalls geplant.

Steam: https://store.steampowered.com/app/1228500

Webseite: https://shadows1428.com/cs

Website für Blinde: https://blind.shadows1428.com