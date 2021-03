15 Jahre The Elder Scrolls IV: Oblivion – Eine Retrospektive

Ohne Umschweife ins Abenteuer

The Elder Scrolls IV: Oblivion vergeudete keine Zeit damit, den Spieler mit filmlangen Intros zu entnerven. Nein. Es warf den angehenden Helden sofort ins kalte Nass. Ins Abenteuer. In die Geschichte. Und vor allem das Wie hatte es in sich. Nachdem man die unterirdischen Geheimgänge der Kaiserstadt wieder verließ, hatte man bereits eine facettenreiche Charaktererstellung durchlaufen. Man hatte eine nervenaufreibende Spannung inklusive einleitender Story erlebt. Und ebenso sämtliche Tutorials, in denen man sich wichtige Skills anhand des learning-by-doing-Prinzips aneignete. Man betrat danach erstmals die idyllische Provinz namens Cyrodiil. Malerische Landstriche, spiegelndes Wasser, geheimnisvolle Wälder und ein Gefühl, das man bloß mit einem Wort beschreiben mochte – nämlich Freiheit. Eine Art von Freiheit die sowohl der Charakter als auch der Spieler erlangte. An der Zeit, sich fünfzehn Jahre nach dem Release nochmal der Frage anzunehmen, womit die Entwickler dies zustande brachten. Und vor allem aber die entscheidende Frage aus Sicht des Gamers zu stellen: Was machte TES Oblivion so besonders?

Story, Gilden und Quests

The Elder Scrolls stand seit seiner Geburtsstunde für riesige Spielwelten und eine ausgeklügelte Lore. So machten die Entwickler von Bethesda auch bei Teil vier keine Ausnahme. Denn die Welt war gigantisch und die Hintergrundgeschichte formte sich von Spielbeginn an zur pulsierenden Hauptschlagader des Games. Wie einleitend erzählt, muss der Kaiser vom Daedrakult der mythischen Morgenröte in Sicherheit gebracht werden. Seine Söhne bereits ermordet, fürchtet man nun auch um sein Leben. Nachdem er euch mitteilt, dass ihr in seinen Träumen erschienen seid, dürft ihr euch still und leise der Gefolgschaft anschließen. Die Freude währt aber nicht lange, denn in einem Hinterhalt wird der Kaiser vor euren Augen kaltblütig erschlagen. Seine letzten Atemzüge röchelnd übergibt er euch das Amulett der Könige und bittet euch darum seinen verschollenen und unehelichen Sohn zu finden, Martin Septim. Während ihr damit zugange seid den einzig lebenden Thronfolger zu finden, lechzt die mythische Morgenröte immer mehr nach Chaos und stürzt das Land in die Oblivion-Krise. Unter der Führung von Mankar Camoran verehren sie den Daedraprinzen der Zerstörung, der Naturkatastrophen und der blutigen Geißel – Mehrunes Dagon. Es gelingt dem Kult schließlich in ganz Tamriel Oblivion-Tore zu öffnen. Portale zur Welt der Totenländer aus denen wahre Ausgeburten der Hölle entsteigen. Ihr müsst also zusehen wie sich der Himmel verdunkelt und das ganze Land förmlich auseinanderfällt. In beinahe aussichtsloser Situation beschließt Ihr aber schließlich mit Verbündeten den Feind von innen heraus zu zerstören: Ihr lasst euch selbst in die mythische Morgenröte aufnehmen und wandelt von nun an auf Messers Schneide.

Abseits des Hauptpfades

Wem selbst die große Hauptstory noch immer nicht genug war, dessen Hunger sollte in den Questreihen der Gilden Cyrodiils gestillt worden sein. Als Spieler hatte man die Wahl der Krieger-, Magier- oder Diebesgilde beizutreten. Es sei denn man wollte es noch blutrünstiger. Dann trat man der dunklen Bruderschaft bei. Einer Assassinengilde von der man im Schlaf heimgesucht wurde, sofern man unschuldiges Leben am Gewissen hatte. Sie gilt unter vielen Fans als eine der besten Gildenquests der gesamten The Elder Scrolls – Spielereihe. Unvergessen ist unter anderem die Kultquest “Wer war’s?”. Hier wird dem spielenden Meuchelmörder aufgetragen ein Herrenhaus namens Gipfelnebel-Hof aufzusuchen. Im Haus sind fünf Gäste eingesperrt die einen vermeintlichen Schatz im Haus zu suchen glauben. Was sie allerdings nicht ahnen ist, dass ihr Gastgeber sie nur aus einem Grunde eingeladen hat. Er will sie allesamt tot sehen. Als Ihr dann als sechster und schließlich letzter Gast den Hof betretet, wird hinter euch die Türe verschlossen und es verbreitet sich langsam Panik unter den Gästen.

Oblivions Gilden fesselten allesamt mit unvorhersehbaren inhaltlichen Wendungen. Ein dramaturgisches Auf und Ab welches die Spannung durchgehend hochhielt. Aber auch die vorgeblich kleineren Nebenquests waren sehr oft inhaltlich und atmosphärisch ein Gaming-Hochgenuss. So erfährt man bei einer argonischen Händlerin in Chorrol, dass ihre Tochter Daar-Ma nicht aus Dreckhack zurückgekehrt ist, wo sie angeblich nach einem verlorengegangen Hufeisen ihres Pferdes suchte. Es zieht einem förmlich den Magen zusammen, wenn man das heruntergekommene Dorf zum ersten Mal betritt. Die Stimmung dort ist beklemmend. Die seltsamen Bewohner bestreiten jemals ein junges Argoniermädchen in Dreckhack gesehen zu haben. Nach einer Weile der Recherche stellt man allerdings fest, dass ihr Pferd hinter zerfallenen Mauern versteckt gehalten wird. Als einem schließlich der scheinbar letzte geistig gesunde Einwohner weiterhilft, erfährt man von einem unterirdischen Höhlensystem in dem die Dreckhack-Brüder eine Art Kannibalenkult betreiben. Daar-Ma sitzt also in einen Käfig gezwängt unter der Erde und jede Sekunde zählt.