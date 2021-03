Immortals Fenyx Rising: Mythen aus dem Reich des Ostens im Test

Wer bitte ist KÜWA?

Von einem Schrein am Rande des Dorfes ertönt der Gesang einer Frauenstimme, also machen wir uns gleich mal auf den Weg um die Sängerin zu finden. Scheinbar gibt es ja doch noch ein paar lebende Menschen hier. Verlaufen ist schwierig, wie gewohnt zeigt uns der Kompass die Richtung an. Beim Schrein angekommen finden wir jedoch keine Menschen, zumindest keine die nicht in Ton verwandelt wurden. Wir treffen allerdings die (sehr hochgewachsene) Göttin KÜWA, die auf der Terrasse steht und singt. Sie ist überrascht uns zu sehen, erklärt uns, das dieser Riss im Himmel die Götter verjagt hat und dass sie etwas dagegen unternehmen will. Und dann sperrt sie uns noch zu unserer Sicherheit in dem Schrein ein, bevor sie sich auf den Weg macht.

So wirklich eingesperrt sind wir aber nicht, denn das Tor in den Himmel ist sperrangelweit offen und würde sogar von einem Blinden gefunden werden. Und nachdem wir nicht untätig im Schrein auf bessere Zeiten warten wollen, springen wir durch das Portal in den Himmel. Und damit beginnt unsere mehrere Stunden lange Reise durch die fernöstliche Mythologie.