Immortals Fenyx Rising: Ein neuer Gott im Test

Die Prüfungen

Nach unseren Abenteuern auf der Goldenen Insel haben wir das Recht erhalten, den Olymp zu betreten. Um jedoch in den inneren Kreis der Götter, das Pantheon, aufgenommen zu werden, müssen wir, Fenyx, zuerst beweisen, dass wir dessen auch würdig sind. Selbstverständlich ist es nicht so einfach, ein neuer Gott zu werden, und um zu beweisen, dass wir für das Pantheon würdig sind müssen wir eine ganze Reihe an Prüfungen der Götter erfolgreich absolvieren. Diese Prüfungen sind keineswegs einfach, sondern haben es ganz schön in sich. Jeder der Götter aus dem Hauptspiel (Athena, Hermes, Ares, Aphrodite und Hephaistos) stellt uns seine eigene, mehrteilige Prüfung, voller Rätsel und Monster, und am Ende müssen wir noch eine ganz spezielle Aufgabe bestehen.

Wir beginnen die Geschichte zwar mit voller Ausrüstung und allen Fähigkeiten, die wir während des Hauptspieles erst mühsam erlernen mussten, aber wir benötigen diese Fähigkeiten auch unbedingt, sonst ist es mit den Prüfungen sehr schnell wieder vorbei. Der Schwierigkeitsgrad richtet sich ganz klar an erfahrene Spieler, die nicht lange überlegen müssen, wie man die jeweiligen Fähigkeiten und Waffen am besten einsetzt. Falls seit dem Durchspielen des Hauptspieles schon ein paar Wochen vergangen sind und ihr die Steuerung schon wieder vergessen habt, werdet ihr während der ersten Prüfungen wieder kurz daran erinnert, wie die einzelnen Fähigkeiten eingesetzt werden.

Im Laufe des Spieles lernen wir noch vier neue Fähigkeiten dazu (Barrieren-Brecher, Stärke des Kolosses, Phosphors-Wechsel und Windböe) und können unsere Ausrüstung weiter verbessern bzw. neue Ausrüstungsgegenstände erhalten – ganz so wie es sich für einen zukünftigen Gott gebührt. Außerdem sorgen die neuen Spielmechaniken für ein wenig Abwechslung im Palast des Olymps, ebenso wie komplett neue Gegner.