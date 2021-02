World of Tanks startet mit Dampf auf Steam durch

Wargaming kündigt World of Tanks für Steam an: Später in diesem Jahr wird das kostenlose Action-MMO zum ersten Mal in der über zehnjährigen Erfolgsgeschichte auf Steam erscheinen.

Während World of Tanks bereits seit 2015 sowohl auf der Xbox One als auch auf der PlayStation 4 über die jeweiligen online Stores kostenlos bezogen werden konnte, entschied sich Wargaming auf dem PC – seit Release des Spiels im Jahr 2010 – für einen eigenständigen Vertrieb des Spiels. Das soll sich im Verlauf des Jahres 2021 nun zumindest insofern ändern, dass World of Tanks für den PC auch in Form einer Steam-Version beziehbar sein wird.