Guilty Gear -Strive- Open Beta angekündigt

Guilty Gear -Strive- erscheint in der digitalen Standard Edition am 9. April 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. SpielerInnen, die die PlayStation 4-Version kaufen, können die PlayStation 5-Version kostenlos erhalten. Käufer der Deluxe Edition & Ultimate Edition erhalten bereits am 06. April 2021 Zugang zum Spiel und am 14. April 2021 kommt die physische Standard Edition in den Handel.