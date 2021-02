Hitman 3 Roadmap für den Februar

Mörderische Sandbox

Jeder Ort in Hitman 3 ist unfassbar detailreich und bietet bei den Missionen viel Spielraum für kreative Lösungen. Spieler können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen, denn die Welt des Spiels reagiert auf alles, was sie tun. Möglich gemacht wird das durch die preisgekrönte Glacier-Engine, die der packenden Spielwelt von Hitman 3 ein unvergleichliches Maß an kreativer Freiheit und Wiederspielwert verleiht.

Wer vorangegangene Teile der Hitman-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in Hitman 3 “importieren”, was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel landen.

Im Video erfahrt ihr mehr zur Hitman 3 Roadmap im Februar.