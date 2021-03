Black Legend im Test

Die Bezirke von Grant

Die Stadt Grant ist in mehrere Bezirke unterteilt. Im Bürgerviertel, einem der größten Bezirke der Stadt, leben vor allem Handwerker, Künstler und auch einfache Arbeiter. Hier beginnt auch das Spiel.

Der Hafenbezirk gilt als einer der wichtigsten Bezirke der Stadt. Sowohl Arbeiter als auch Kaufleute waren hier zu Hause und sorgten für eine abwechslungsreiche Atmosphäre. Schiffe, die Waren oder Geld transportierten, gingen hier ein und aus. In diesem Bezirk befindet sich auch einer der beiden großen Türme, die die Hafenkette hochhalten. Der Kult hat diese Kette wieder hochgezogen, um die Menschen in der Stadt zu halten und eine Flucht über das Wasser zu verhindern.

Im Bezirk mit der Schiffswerft leben die Werftarbeiter in ihren einfachen Häusern. Der gesamte Bezirk trägt ein Gefühl von Zweckmäßigkeit und Funktionalität in sich, da die Werftarbeiter keine Notwendigkeit oder Zeit für Ablenkungen von ihrer Arbeit haben. Der zweite Hafenturm, der die Kette hochhält, ist das mit Abstand größte Gebäude in diesem Bezirk.

Der Friedhofsbezirk beherbergt hauptsächlich Bürger von mittlerem Stand. Die Nähe zu den Gräbern wird oft von Familien bevorzugt, die die Gräber ihrer Vorfahren pflegen wollen, was zu der interessanten Entwicklung geführt hat, dass Familien in anderen Teilen der Stadt die Bürger hier bitten, auch ihre Gräber zu pflegen. In der Mitte des Friedhofs steht ein Ehrenmal mit einer massiven Zeremonienklinge. Das Denkmal trägt die Namen von gefallenen Soldaten und Wächtern, die entweder Grant beschützt haben oder in Grant geboren und aufgewachsen sind, bevor sie in eine fremde Armee eintraten.

Im Kirchenbezirk steht die große Kathedrale von Grant. Die Religion ist ein wichtiger Teil des täglichen Lebens der Einwohner, vor allem um für eine bessere Zukunft zu beten. Der Kirchenbezirk beherbergt den Klerus und seine treuesten Unterstützer. Wegen der hohen Unterhaltskosten der Gebäude findet man hier tendenziell wohlhabendere Bürger, die ihren religiösen Führern leichter Spenden zukommen lassen können.

Im Zentrum von Grant befindet sich das Rathaus. Hier war früher auch der Marktplatz, mit Verbindungen zu allen anderen Stadtteilen. Wirtschaftlich gesehen war das Zentrum der wichtigste Stadtteil Grants. An einem typischen Tag war der Markt mit Handwerkern und Händlern überflutet, die ihre Waren an ein Meer von Kunden verkauften. Wie sich die Zeiten doch geändert haben. Den Markt gibt es heute nicht mehr und das Zentrum wird von den fanatischen Anhängern der Sekte durchstreift.