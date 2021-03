Serious Sam ist 20 Jahre alt

Croteam kündigt voller Stolz die leistungsstarke Sammlung offizieller Serious Sam 4 Modding-Tools auf Basis der Serious Editor 2021 an – die offiziellen Modding-Tools sind ab sofort auf Steam verfügbar, gefolgt von einer vollständigen Steam Workshop-Integration.

Die neue Version des Serious Editors kommt mit zahlreichen Verbesserungen und neuen technischen Features wie einem brandneuen Terrain-Editor, verbesserten Kampfsystemen, Fahrzeugunterstützung und aktualisierten Scripting-Tools daher. Dieses Paket bietet den Moddern alles, was sie brauchen, um ein Stück ihrer ganz eigenen Vision in Serious Sam 4 einzufügen.

Modder waren schon immer das Rückgrat unserer Community und haben Serious Sam-Spiele mit verrückten Modifikationen aller Art und Größe erweitert. Einige der Total Conversion Mods, die wir im Laufe der Jahre gespielt haben, waren absolut beeindruckend und haben unsere Spiele über Jahre hinweg am Leben erhalten. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Modding-Community für Serious Sam 4 auf Lager hat. Davor Hunski, Serious Sam 4 Projektleiter und CCO bei Croteam

Zusammen mit dem großen Serious Sam 4-Update und zur Feier von 20 Jahren Serious Sam hat Croteam ein neues Update zu Serious Sam 2 (2005) veröffentlicht. Dieses Update wurde von einem der herausragenden Modder von Serious Sam 2 und langjährigen Croteam-Mitglied Nathan Brown erstellt und bietet eine Reihe von Gameplay-Verbesserungen sowie 12 bisher unveröffentlichte Multiplayer-Maps.

Für mehr Informationen zu diesem Update besuchen Spieler und Spielerinnen einfach die Produktseite von Serious Sam 2 auf Steam.