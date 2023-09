5. DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous im November

Owlcat Games enthüllt Lord of Nothing, den fünften von sechs geplanten DLCs für das beliebte CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Lord of Nothing führt die Spieler an neue Orte, stellt ihnen neue Charaktere vor und lässt sie gegen neue Feinde antreten. Der DLC wird am 21. November 2023 gleichzeitig für PC und Konsolen erscheinen.

Lord of Nothing, der fünfte DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous, knüpft an den zweiten DLC Through the Ashes an und setzt die Geschichte von Sendri und Rekarth fort. Während immer mehr Fragmente des Geheimnisses hinter Sendris Verhalten in den unbarmherzigen Ländern aus Eis und Dunkelheit zu Tage kommen, tauchen zunehmend gefährlichere Feinde und Kreaturen des Bösen auf, die Golarion überfallen. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren, denn ein neuer Gefährte, merkwürdige neue Verbündete und sogar das Eingreifen des Kommandanten, des Avatars des Spielers aus der Hauptgeschichte, werden die Abenteuer auf dem Weg zur Wahrheit und allem, was dazu gehört, begleiten.

Hauptinhalte von Lord of Nothing:

Die Schwäche des Fleisches: Ein brandneuer Android-Begleiter, Penta, der Fähigkeiten verstärkt, um einen Pfad zu bahnen.

Ein brandneuer Android-Begleiter, Penta, der Fähigkeiten verstärkt, um einen Pfad zu bahnen. Die Dunkelheit taut die Seele auf: Im gefrorenen Reich erkunden die Spieler einen mysteriösen Zauberturm, trotzen der Schattenebene und setzen ihr Abenteuer an vielen neuen Orten fort.

Im gefrorenen Reich erkunden die Spieler einen mysteriösen Zauberturm, trotzen der Schattenebene und setzen ihr Abenteuer an vielen neuen Orten fort. Etwas Böses kommt daher: Neue Gegnertypen tauchen auf, um die Spieler auf Schritt und Tritt zu bremsen, und es sind brandneuen Mechaniken erforderlich, um sie zu besiegen.

Neue Gegnertypen tauchen auf, um die Spieler auf Schritt und Tritt zu bremsen, und es sind brandneuen Mechaniken erforderlich, um sie zu besiegen. Alles soll ans Licht kommen: Spieler entdecken die Geheimnisse hinter Sendris merkwürdigem Verhalten und vernichten das Böse, das sich in den Ecken von Golarion ausbreitet.

Spieler entdecken die Geheimnisse hinter Sendris merkwürdigem Verhalten und vernichten das Böse, das sich in den Ecken von Golarion ausbreitet. Es gibt Platz für mehr: 15 neue Archetypen, neue Zaubersprüche, Fähigkeiten und mehr.

Lord of Nothing wird ab dem 21. November 2023 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, und PC via Steam, Epic Games Store, und GOG, sowie macOS verfügbar sein.