Abbas Kiarostami Werkschau „Hommage in 9 Filmen“ bei LaCinetek

Der 1940 in Teheran geborene Filmregisseur, Drehbuchautor und Lyriker Abbas Kiarostami konnte sich in den letzten 50 Jahren als einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts etablieren. Das verdankte der 2016 verstorbene iranische Regisseur nicht zuletzt seinem virtuosen Geschick über zahlreiche Genre sowie disziplinäre Grenzen hinweg verbindend künstlerisch tätig zu werden. Sein umfangreiches Werk ist an der Schnittstelle von Kino, Video, Fotografie, Poesie und den bildenden Künsten (Malerei, Grafik) angesiedelt. Der Streaming-Dienst LaCinetek widmet Abbas Kiarostami unter dem Titel Hommage in 9 Filmen nun eine Werkschau mit eigens restaurierten Filmen.

LaCinetek, der Streaming-Dienst der sich den großen Filmen des 20. Jahrhunderts widmet, präsentiert ab dem 14. Oktober neun Filme in restaurierter Fassung, die die Anfänge des iranischen Künstlers am Kanun, einem Institut für die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, ebenso wie seine international anerkannten Meisterwerke (die Koker-Trilogie; Der Geschmack der Kirsche, prämiert mit der Goldenen Palme in Cannes 1997; Der Wind wird uns tragen, ausgezeichnet mit dem Spezialpreis der Jury bei den Filmfestspielen von Venedig 1999) und die digitale Wende der 2000er Jahre (Ten, 2002) umfassen. Hier erfahrt ihr alles zur Werkschau von Abbas Kiarostami – Hommage in 9 Filmen.