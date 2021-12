Action-Rollenspiel Lost Ark erscheint am 11. Februar 2022

Amazon Games und Smilegate RPG haben heute bekanntgegeben, dass ihr MMOARPG Lost Ark am 11. Februar 2022 auf Steam für PC erscheinen wird.

Besitzer*innen eines Pionierpakets* können mit etwas Vorsprung bereits am 8. Februar in Lost Ark eintauchen.

Lost Ark ist ein beliebtes, kostenloses Online-Spiel von Smilegate RPG aus Seoul, welches bereits Millionen aktiver Spieler*innen in Südkorea, Russland und Japan verzeichnen kann. Während der Game Awards wurde ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt. Er stellt das Finale der „Heroes of Arkesia“-Serie auf YouTube dar und zeigt Ingame-Szenen voller dynamischer Kämpfe und atemberaubender Umgebungen.

Auf der Suche nach der namensgebenden verschollenen Arche brechen Spieler*innen in Lost Ark zu einer Odyssey auf, bereisen eine fesselnde und vielschichtige Welt und entdecken an jeder Ecke, in jeder Stadt, jeder Burg und jeder Katakombe neue Wunder. Das Spiel bietet 15 verschiedene Heldenklassen mit einzigartigen Kombinationen anpassungsfähiger Fertigkeiten auf Basis des Tripod-Skill-Systems. Das System erlaubt es, Eigenschaften von Kampf-Fähigkeiten zu wählen und zu verbessern, sobald diese ein bestimmtes Level erreichen. Spieler steigen in Chaos-Dungeons hinab, treten in PvP-Duellen gegeneinander an, zeigen in epischen Quests, wozu sie fähig sind, und stellen sich den dämonischen Legionen, um die ewige Macht und das Licht der verschollenen Arche wiederzuerlangen.

*Weitere Details, darunter eine Liste aller Länder, in denen Lost Ark verfügbar sein wird, sowie zu den Pionierpaketen, sind hier zu finden: https://www.playlostark.com/de-de