Letztes S-Tier Turnier in CSGO startet

Am 14.12 startet das BLAST Premier: World Final 2021. In diesem S-Tier Turnier kämpfen 8 der Weltbesten in Counter Strike: Global Offensive um insgesamt eine Million US-Dollar Preisgeld.

Das Finale findet am 19.12.2021 statt. In der ersten Runde treten die Favoriten, Natus Vincere rund um den aktuell vermutlich besten Spieler der Welt Oleksandr „s1mple“ Kostyliw, gegen den Underdog Team Liquid an. Ansonsten dabei sind Gambit Esports, Heroic, G2 Esports (mit dem Starspieler NiKo), Ninjas in Pyjamas, Team Vitality und Astralis. Die eindeutigen Favoriten auf den Sieg sind Na’Vi und G2, falls diese beiden Teams sich im Rahmen des Turniers begegnen, wäre dies das Rückmatch zu dem unfassbar spannenden Major Finale vor einigen Wochen.

Sehen könnt ihr das ganze Turnier bei BLAST selbst oder mit deutschem Kommentar bei 99Damage.

Wir freuen uns auf viele spannende Matches und wünschen allen beteiligten Teams viel Glück!