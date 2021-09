Aeternum wartet: Amazon Games veröffentlicht New World

Jetzt ist New World von Amazon Games auf PC erschienen. Im Massively-Multiplayer-Online-RPG New World stellen sich die Spieler der mystischen Wildnis von Aeternum, einer übernatürlichen Insel zu Beginn des Zeitalters der Entdeckung.

Die Spieler stranden in New World auf Aeternum, wo die Grundregeln von Leben und Tod nicht gelten. New World bietet unendliche Möglichkeiten zu kämpfen, sammeln und erschaffen, während Spieler die Insel erkunden und ihre dunklen Geheimnisse aufdecken. Abenteurer können sich in Fraktionen zusammenschließen und in massiven PvP-Schlachten um die Vorherrschaft auf der Insel antreten oder allein (oder in kleinen Gruppen) auf Erkundungstour gehen und Aeternums Geheimnisse entdecken.

New World verfügt über ein ausgeklügeltes Echtzeit-Kampfsystem, das auf Fähigkeiten basiert – jeder Schwung, jedes Ausweichen und Blockieren zählt. Aeternum ist verseucht durch düstere Kreaturen, verdorben durch jahrhundertelanges Sterben und Wiederauferstehen. Die Spieler müssen den Umgang mit ihrer Waffe und ihr Kampfgeschick verbessern, wenn sie auf dieser Insel überleben wollen.

New World bietet eine Reihe an Multiplayer-Aktivitäten, unter anderem:

Krieg : Epische Belagerungskämpfe von gewaltigem Ausmaß, mit bis zu 100 gleichzeitigen Spielern auf dem Schlachtfeld. Das Ergebnis eines jeden Krieges bestimmt, welche Kompanie die umkämpften Gebiete kontrolliert – und somit auch die vorhandenen Ressourcen.

: Epische Belagerungskämpfe von gewaltigem Ausmaß, mit bis zu 100 gleichzeitigen Spielern auf dem Schlachtfeld. Das Ergebnis eines jeden Krieges bestimmt, welche Kompanie die umkämpften Gebiete kontrolliert – und somit auch die vorhandenen Ressourcen. Außenpostensturm : Teams von 20 Spielern aus zwei rivalisierenden Fraktionen kämpfen um Festungen und Ressourcen in einem Max-Level-Game-Mode. Der Modus kombiniert PvE- und PvP-Kämpfe.

: Teams von 20 Spielern aus zwei rivalisierenden Fraktionen kämpfen um Festungen und Ressourcen in einem Max-Level-Game-Mode. Der Modus kombiniert PvE- und PvP-Kämpfe. Expeditionen : Dungeon-Instanzen für fünf Spieler, welche die Gruppe in die abgelegensten Ecken und tiefsten Abgründe von Aeternum führen. Dort stellen sie sich tödlichen Gegnern und bringen die Wahrheit über die Insel ans Licht.

: Dungeon-Instanzen für fünf Spieler, welche die Gruppe in die abgelegensten Ecken und tiefsten Abgründe von Aeternum führen. Dort stellen sie sich tödlichen Gegnern und bringen die Wahrheit über die Insel ans Licht. Invasionen: Die verderbten Armeen von Aeternum sammeln sich, um einen Angriff auf von Spielern kontrollierte Gebiete zu starten. Gruppen von 50 Spielern schließen sich zusammen, um die Wellen an Monstern aufzuhalten.

New Worlds klassenloser Fortschritt erlaubt es den Spielern, ihren Charakter auf einzigartige Weise zu entwickeln und Waffen passend zum eigenen Spielstil zu nutzen – z.B. Klingen, Schießpulver oder Magie. Ein tiefgehendes Crafting-System und anpassbare Spieler-Behausung bieten jedem die Möglichkeit, ihr ganz eigenes Fleckchen in dieser Welt zu schaffen.

Zur Feier der Veröffentlichung von New World erhalten Mitglieder von Amazon Prime bis zum 1. November das exklusive Piratenpaket. Im Paket sind ein Piraten Charakter-Skin, ein Emote und Ingame-Währung im Wert von 4,99€ enthalten. Es ist der erste von sieben Prime Gaming-Drops, die 2021 für New World erscheinen.

New World ist für USK 16 freigegeben und auf Amazon.de und Steam erhältlich. Die Standard-Edition kostet 39,99€, die Deluxe-Edition für 49,99€ bietet zusätzlich die Waldmensch-Rüstungs- und Beil-Skins, eine Dogge als Haustier, das Stein/Schere/Papier-Emote-Set und ein Digitales Artbook.

Mehr Informationen zu New World gibt es auch auf der Website.