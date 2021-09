Das Razer Invitational – Europe ist im Oktober zurück

Razer künd i g t jetzt an, dass das Razer Invitational – Europe (RI-Europe) am 14. Oktober 2021 zurückkehren wird. Das digitale Event ist das größte öffentlich zugängliche, europäische E-Sport-Turnier seiner Art.

Dieses Jahr umfasst das RI-Europe sowohl Mobile als auch PC Gaming, wodurch nun sogar noch mehr Gamer als zuvor auf professionellem Level gegeneinander antreten können. Nach dem Erfolg des ersten Turniers im Jahr 2020, das mehr als 12 Millionen Zuschauer und fast 50.000 Athleten aus sechs Ländern der Region begeisterte, wird die neue Saison des RI-Europe auch weiterhin für alle Spieler aus der Region offen zugänglich sein, unabhängig von ihrem Skill-Level.

Das Event, das vom 14. Oktober bis zum 7. November stattfinden wird, beginnt mit dem Mobile Battle Arena Shooter Brawl Stars. Danach folgen ein paar Wochen intensiver PC Gaming-Wettkämpfe mit Fortnite und Valorant.

Vier Wochen voll intensiver Wettkämpfe

Das diesjährige RI-Europe ist in vier einwöchige Etappen unterteilt, mit Wettkämpfen in drei einzigartig kuratierten Titeln. Die Turniere beginnen am 14. Oktober 2021 mit Brawl Stars auf mobilen Plattformen, bevor die Teilnehmer in Valorant und Fortnite auf dem PC gegeneinander antreten.

In jedem Turnier werden bis zu 9.000 Teilnehmer um Geld- und Hardwarepreise von Razer und Intel kämpfen. Die Wettbewerbe gipfeln in einem großen Finale, bei dem es Geld- und Hardwarepreise im Wert von mehr als 20.000 Euro zu gewinnen gibt. Jede Woche finden an drei Tagen Turniere statt, wobei die Qualifikationen und Playoffs an den ersten beiden Tagen ausgetragen werden und der Höhepunkt mit den Finalen am Sonntag erreicht wird.

Razer Invitational schreibt Geschichte

Die Razer Invitational Season 2020 war ein großer Erfolg und zog Fans in ganz Europa, Südostasien und Lateinamerika in ihren Bann. 22 Nationen nahmen teil und fast 60.000 Athleten nutzten die Gelegenheit, sich auf internationalem Niveau zu messen. Auch die Zuschauer aus aller Welt waren begeistert: 24 Millionen Zuschauer verfolgten, wie aufstrebende Athleten von unbekannten Spielern zu bekannten Namen wurden.

Die Razer Invitational Season 2021 hat den Einsatz weiter erhöht: mit mehr Regionen, mehr Spielen und mehr Teilnehmern. Nach den äußerst erfolgreichen Razer Invitationals in Nordamerika, dem Nahen Osten und Lateinamerika ist das Razer Invitational – Europe 2021 nun das vierte Event im Kalender der Razer Invitational Season 2021.

Jetzt anmelden

Die Registrierung für RI-Europe 2021 beginnt am 28. September. Vom 14. Oktober bis zum 7. November 2021 werden vier Turniere stattfinden, bei jedem Turnier können bis zu 9.000 Spieler teilnehmen.

Weitere Informationen zum Razer Invitational – Europe, Informationen zur Anmeldung, Zeitpläne für die Qualifikationsturniere, Kanäle, denen man folgen kann und wo man die Turniere verfolgen kann, finden sich auf der offiziellen RI-Europe-Website oder auf der Facebook-Seite von Team Razer.

Gewinnen durch Zuschauen

RI-Europe bietet eine Menge Spaß für Fans und Zuschauer gleichermaßen. Beim Verfolgen der Matches live auf Razers YouTube, Facebook oder Twitch Kanal können Zuschauer Preise gewinnen, indem sie für den MVP (Most Valuable Player) abstimmen und an der Verlosung von Sachpreisen teilnehmen. Ein Live-Stream wird auch in englischer Sprache verfügbar sein.

Wer das Turnier auf den Social-Media-Kanälen von Razer verfolgt, hat ebenfalls zahlreiche Gewinnchancen. Während des gesamten Turniers gibt es eine Reihe von Werbegeschenken und Gewinnspielen mit Preisen von Razer und Intel.

Twitter- und Instagram-Nutzer sollten dem Hashtag #ThisIsEsports folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben.