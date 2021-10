Age of Darkness: The Final Stand erschienen

PlaySide Studios

PlaySide Studios ist Australiens größter unabhängiger Videospielentwickler. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von AAA-Titeln mit über 90 erfahrenen Entwicklern aus einigen der größten Studios wie EA Visceral, Riot, Epic, 2K und THQ. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus mehr als 50 Titeln, die über eine Vielzahl von Plattformen, darunter PC, Konsole, VR und Mobile, bereitgestellt werden. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, im Dezember 2020 an die australische Börse gebracht und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien. Für mehr Informationen über PlaySide Studios besucht die Homepage.

Team17

Die 1990 gegründete Team17 Group plc ist ein führender Entwickler, ein Videospiel-Label und ein kreativer Partner für Entwickler auf der ganzen Welt. Das 2018 an die Londoner Börse (Segment: AIM) gebrachte Unternehmen verkörpert mit seinem umfangreichen Portfolio von über 100 Titeln den Geist der unabhängigen Spiele. Neben dem preisgekrönten Overcooked!, Yoku’s Island Express und dem kultigen Worms, das 2020 sein 25-jähriges Jubiläum feierte, hat Team17 dazu beigetragen, von der Kritik gefeierte Titel wie Hell Let Loose, Moving Out, Golf With Your Friends, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Blasphemous und The Escapists zu Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Besucht die Homepage für weitere Informationen.