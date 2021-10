WarioWare: Get It Together! im Test

Es wird absurd

In der WarioWare-Reihe geht es darum Mini-Spiele zu absolvieren, WarioWare: Get It Together nimmt dieses Prinzip noch ein Stückchen weiter und bietet euch nun Mikro-Spiele, die ihr schaffen müsst. Ein Mikro-Spiel ist noch kürzer und sorgt aufgrund seiner zeitlichen Limitierung für einen regelrechten Adrenalinrausch. Wer auf der Suche nach einem entspannten Party-Spiel ist, dem muss ich an dieser Stelle sagen, dass er bei WarioWare: Get It Together! nicht fündig werden wird, denn in diesem Titel regiert das Chaos. Die Mikro-Spiele sind so gestaltet, dass ihr jeweils nur ein paar Sekunden für die Durchführung des Levels habt. Regelmäßig wird auch noch das Tempo erhöht, um für einen noch größeren Adrenalinrausch zu sorgen. Wirklich absurd sind die jeweiligen Levels, die ihr in der knappen Zeit bewältigen müsst: vom schnellen Beinhaarwuchs entfernen, Giraffen füttern, Wasserhahn aufdrehen, Baby in den Schlaf schaukeln, Auszüge aus Nintendo-Klassikern oder Objekten ausweichen stehen euch sehr abwechslungsreiche und absurde Tätigkeiten bevor. Zu Beginn spielt ihr nur Wario, doch mit der voranschreitenden Rettung seines Teams, schaltet ihr immer mehr spielbare Charaktere frei. Und jeder davon verfügt über seine eigene spezielle Steuerung und Fähigkeit. Da wäre zum Beispiel 5-Volt, die Mama von 9-Volt, die unter Narkolepsie leidet und ihr im Schlaf ihren Geist steuert, oder Mona, die permanent auf ihrem Scooter von einer Seite der Arena zur anderen fährt, und nur ihr Bumerang lässt sie innehalten. Die Auswahl an Mikrospielen ist absolut absurd und auch die Charaktere sind wahnsinnig ulkig und abwechslungsreich in der Steuerung ausgefallen.