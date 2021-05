Aktuelle Indie Neuerscheinungen

Age of Fear 4: The Iron Killer

Im rundenbasierten Strategiespiel Age of Fear 4: The Iron Killer (eigentlich: The Mystery of the Iron Killer) von Leslaw Sliwko haben wir zu Beginn zwei Optionen: Entweder wir spielen die Kampagne, in der wir Angela, eine furchtlose junge Vampirjägerin auf der Spur eines brutalen Mörders spielen. Sie wird vom Magier Nazell begleitet. Oder wir spielen das Volk der Meeresbewohner in einem Open World Szenario. Hier haben wir die Landkarte vor uns, auf der wir Missionen auswählen können, Einheiten rekrutieren oder unsere Stadt ausbauen, wobei die Zeit mit jedem unserer Züge voranschreitet und sich Dinge in der Welt verändern.

Das Spiel ist unheimlich komplex – jeder Held und jeder Einheitentyp hat seinen eigenen Fähigkeitsbaum. Mit hunderten einzigartigen Einheiten und über 250 verschiedenen Zaubersprüchen und Fähigkeiten sind enorm viele Strategien möglich. Die KI spielt in den Kämpfen ziemlich gut und macht (fast) jede Schlacht zu einer echten taktischen Herausforderung. Neu in Teil 4 ist das Crafting System – wenn euer Held die erforderlichen Fähigkeiten, Ressourcen und den Bauplan hat, kann er verschiedene Gegenstände herstellen. Die Kampagne bietet verzweigte Handlungsstränge und unterschiedliche Enden – was will man mehr? Ok, vielleicht bessere Grafiken bei den Kämpfen, denn sind sicher nicht das Highlight der Serie. Leider wird auch Ultrawidescreen nicht unterstützt und ich muss in einem Fenster spielen. Dafür ist die Musikuntermalung gut. Insgesamt ist Age of Fear 4: The Iron Killer ein erfrischend spaßiges, aber gleichzeitig komplexes rundenbasiertes Strategiespiel, das eine riesige Vielfalt an Einheiten und herausfordernde Kämpfe bietet. Wer über die indiemäßige Präsentation hinweg sehen kann, erhält Spielspaß für viele Stunden.

Age of Fear 4: The Iron Killer ist noch so neu, dass es noch nicht einmal auf der Seite des Herstellers erwähnt wird. Dort endet die Reihe noch mit dem dritten Teil der Serie, Age of Fear 3: The Legend, der zwei lange und völlig unterschiedliche Kampagnen bietet, in denen wir als eine attraktive Dryade oder als ein versoffener Zwerg spielen können. Die Age of Fear Serie gibt es übrigens bereits seit vielen Jahren, Teil 1 und 2 wurden komplett neu überarbeitet und sind als Gold Versionen auf Steam erhältlich.