Alan Wake 2 im Test

FAZIT

Nach diesem literarischen Artikel, hier ein klassisches Fazit. Wer auf psychischen Horror steht und mit Stimmung und Geräuschen eher etwas anfangen kann als mit brutalem Gore, wird mit Alan Wake 2 sehr glücklich. Seit Silent Hill habe ich kein Spiel mehr gespielt, dass eine derartige Sogwirkung auf mich hatte. Wo der erste Teil noch ein bisschen mehr Action hatte, lässt uns der zweite Teil mehr in den Survival Horror tauchen. Macht mich das Game fertig? Ja, stellenweise schon! Wieso tu ich mir das dann an? Weil ich es Liebe! Diese irre Welt in der in jeder Ecke irgendetwas seltsames oder gruseliges passiert oder passieren könnte ist einfach herrlich. Statt panisch durchzulaufen, sehe ich mir jeden Winkel genau an. Das nicht zu tun, wäre als würde ich eine Seite aus einem Roman auslassen. Ich könnte der Handlung folgen, aber ich hätte definitiv nicht alles erlebt. Selten habe ich so viele Momente in einem Game gehabt, in denen ich dachte „Ah das war doch in dem Film“ oder „Erinnert mich an genau die eine Szene aus der Serie XY“. Auch Verbindungen zu Control, welches ja im selben Universum spielt, sind da. Das Spiel überhäuft euch nicht mit zig Haupt und Nebenmissionen. Es lebt von der Stimmung die es erzeugt, statt euch mit der Aussicht auf 80 Stunden Spielzeit oder mehr zu ködern. Ich könnte noch etliche Seiten schreiben, um euch zu erklären, wieso Alan Wake 2 ein tolles Spiel ist, aber das solltet ihr selbst rausfinden. Ist das Spiel perfekt? Nein. Doch auf seine eigene, seltsame Art irgendwie schon. Erinnert euch an den letzten Satz im ersten Teil, „Es ist kein See. Es ist ein Ozean.“ Also spielt Alan Wake 2, aber vergesst nicht das Licht… Das Licht schützt euch.