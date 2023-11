Sci-fi-Klassiker im Videospielformat: The Invincible

In The Invincible erleben Spieler die Geschichte von Yasna, einer Astrobiologin, die auf dem unwirtlichen Planeten Regis III gefangen ist und mit einem wissenschaftlichen Phänomen konfrontiert wird, das ihr Verständnis von Sinn und Ablauf der Evolution auf den Kopf stellen wird.

The Invincible – von der Starallianz zwischen Entwickler Starward Industries und Publisher 11 bit studios – erscheint heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Spieler begeben sich auf eine philosophische Reise, die sich an den Ideen und dem Geist der Bücher von Stanisław Lem orientiert. Die Reise wird sie dazu anregen, den Ehrgeiz und die Fähigkeiten der Menschheit bei der Eroberung des Weltraums zu überdenken und Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie nicht nur ihre größten Bedrohungen, sondern auch die Menschen um sich herum behandeln.

„Legs become too heavy, hands become too weary Down you go, oh, bright sun, night is not that scary…”

Vielleicht ist nicht alles und überall für uns bestimmt. The Invincible, ein retro-futuristisches Hard-Science-Adventure, inspiriert von Illustrationen aus den 1950er Jahren über eine mögliche Zukunft, ist jetzt für PC und Current-Gen-Konsolen erhältlich.