Alone in the Dark in 60 Sekunden – Neuer Trailer

Der neue Trailer zum kommenden Horrorspiel Alone in the Dark von THQ Nordic fasst in 60 Sekunden alles zusammen, was du wissen musst!

Wenn die Dunkelheit uns umgibt, denken wir manchmal anders über die Zeit. Doch wir brauchen nur eine Minute deiner Zeit, bevor wir dich wieder in den Wahnsinn schicken! Heute enthüllt THQ Nordic einen neuen Trailer zu Alone in the Dark. Wir haben die wichtigsten Informationen für dich in diesem 60-sekündigen Video zusammengefasst.

Diese Reise ist mehr als ein bloßer Überlebenskampf, sie wird deine Grundüberzeugungen herausfordern. Aber was genau ist „Alone in the Dark„? Begleite Jodie Comer (Killing Eve) und David Harbour (Stranger Things) in diesem kosmischen Horror-Märchen vor der Kulisse des Southern Gothic. Erlebe den Zusammenbruch der Realität durch die Augen der Charaktere, während du dich unzähligen Herausforderungen stellst, von Suchrätseln bis hin zu knapper Munition, um die Wahrheit im Herzen von Derceto Manor aufzudecken.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und erscheint am 20. März 2024 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation®5.