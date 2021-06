Amazon Games veröffentlicht das MMORPG Lost Ark

Amazon Games entwickelt derzeit auch das am 31. August erscheinende MMO New World, das auf einem übernatürlichen Kontinent während des Zeitalters der Entdeckungen spielt. Das Amazon Games-Team in San Diego, das von Branchenveteran John Smedley geleitet wird, und das Team im neu gegründeten Studio in Montreal rund um die Entwickler hinter dem beliebten Taktik-Shooter Rainbow Six Siege arbeiten ebenfalls an eigenen Titeln.