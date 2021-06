Die Sims 4 Landhaus-Leben erscheint am 22. Juli

„Die Sims 4 bietet Spielern eine Vielzahl von Aktivitäten und Schauplätzen, um die Erlebniswelt der Sims zu erweitern, und Landhaus-Leben führt eine Fülle an Möglichkeiten ein, um das Leben auf dem Land in vollen Zügen zu genießen. Dieses Pack ermöglicht es den Sims, sich von Erzeugnissen aus dem eigenen Garten zu ernähren, und wir freuen uns bereits darauf zu sehen, wie die Spieler ihre Fantasie nutzen werden, um zauberhafte Landhäuser in der neuen Welt Henford-on-Bagley zu bauen.“

Antonio Romeo, Producer von Die Sims 4 Landhaus-Leben