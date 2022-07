Mittlerweile kann man am Handy unzählige Spiele zocken. Viele davon können mittlerweile per Streaming am Smartphone gespielt werden, oder es gibt sie als Umsetzung von PC oder Konsole direkt als App am Handy.

Der Google Play Store und Apples App Store sind geradezu überfüllt mit spannenden Spielen, aber wie entscheidet man, welche man downloaden soll? Die Möglichkeiten sind riesig. Per Casino App im Online Casino Echtgeld einsetzen, Brettspielklassiker neu entdecken oder ganz neue mobile Games antesten, die teils die Abbilder aktueller AAA-Blockbuster sind? Es gibt hier einfach so viele Spiele mit Suchtfaktor von wirklich guten Entwicklern, um die man kaum herumkommt.

Jeder Entwickler möchte, dass sein Titel die Nummer eins der mobilen Spiele weltweit wird. Einige sehr gute mobile Games sind gratis erhältlich und andere kosten ein paar Euro. Am meisten Spaß macht es, wenn man mit Freunden zusammen auf Mobilgeräten spielt. Mobile Games helfen dabei, Stress abzubauen und ermöglichen zudem, mit neuen Leuten aus der Gamer Community zu interagieren.

Wir möchten im folgenden 3 Games vorstellen, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, sie einmal anzuspielen, egal ob als eigene Smartphone-App oder mittels Streamingdienst am Handy-Bildschirm:

1. GTA V (Grand Theft Auto V)

Grand Theft Auto V gehört bei vielen sicher zum beliebtesten Open-Word Spiel überall und entführt Spieler:innen in das berüchtigte San Andreas. Michael, Trevor und Franklin sind die drei Hauptcharaktere in der Story. Jeder von ihnen hat ganz besondere Fähigkeiten, die im Spiel für unterschiedliche Herausforderungen eingesetzt werden können.

Die Spielwelt ist wunderschön designt, riesig und unglaublich abwechslungsreich. Es ist eine geradezu satirische Nachbildung des modernen Südkaliforniens, die Berge, Küsten, schicke Läden, Einkaufszentren und die typische Natur der Region abbildet. Den Kontrast zu dieser Kulisse bilden Gier und Heuchelei sowie jede Menge kriminelle Energie. All das verleiht den Missionen im Spiel eine ganz besondere Intensität und jede Menge Abwechslung. Außerdem kann man die drei Hauptcharaktere des Spiels auch einfach ein wenig außerhalb der Missionen beobachten und jederzeit vorbeischauen, um herauszufinden, was die drei Halunken gerade so treiben. Man kann diesen Titel gut und gerne als eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten bezeichnen.

2. Assassin’s Creed: Valhalla

Die besten mobilen Games begeistern unzählige Spieler weltweit, besonders diejenigen, die man ganz einfach bei Google Play oder im iOS Store bekommen kann. Aber mittels Streamingdiesnten wie etwa Google Stadia oder GeForce Now ist es auch möglich ausgewachsene Konsolenspiele am Smartphone zu zocken. Mittels Streaming werden dabei die Spieleinhalte auf das Display übertragen.

So wie Assassin’s Creed: Odyssey und seine Vorgänger setzt Assassin Creed: Valhalla die Serie in einem vollwertigen Open-World-Rollenspiel fort. Dieser Teil der Reihe lässt eine Nachbildung des mittelalterlichen Welt vor den Augen des Spielers entstehen. Im Spiel übernimmt man die Rolle des Eivor, einem berühmten Wikinger-Krieger, der nach Ruhm strebt. Es gibt in diesem ausgesprochen beliebten mobilen Game jede Menge zu tun und zu entdecken. Spieler:innen können eine atemberaubend lebendige Welt erkunden, die einen vollkommen in das raue England des Mittelalters eintauchen lässt. Um einen Platz unter den Göttern Valhallas zu erkämpfen, müssen jede Menge Feinde besiegt, Siedlungen erweitert und der politische Einfluss gesteigert werden.

Assassin Creed: Valhalla bietet einen bombastischen und detaillierten Einstieg in die vielfach von Fans gewünschte Ära der Wikinger. Das Spiel schafft den Balanceakt zwischen einem historischen Hintergrund mit Verschwörungen in den höchsten Kreisen und atmosphärischer Mystik – zusammengehalten von einer stringenten und spannenden Story. Wenn man das Abenteuer in dieser riesigen und unglaublich detaillierten Open-World beginnt, betritt man die harte und teils dunkle Welt der Wikinger, von der die Faszination dieses mobilen Games ausgeht, das zu Recht weltweit viele Fans hat.

3. Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Auch wenn es im Jahr 2022 jede Menge erfolgreiche und beliebte mobile Games gibt, sticht Five Nights at Freddy’s: Security Breach dennoch heraus. Hier gibt es für alle Spieler einen regelrechten Dopaminrausch, denn auch dieser Teil der Serie liefert feinsten Survival Horror ab. Diesmal spielt sich alles in einer Pizzeria namens Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex ab, die voller Arcade-Spielautomaten, Luftballons und anderer lustiger Dinge ist, aber auch diese furchterregenden animatronischen Kreaturen enthält, von denen viele US-amerikanische Kinder der 80er und 90er Jahre noch heute Albträume haben.

Man spielt Gregory, der zu Beginn des Spiel über Nacht in der Pizzeria gefangen ist. Man muss unbedingt die Überwachungskameras im Auge behalten, um dem Albtraum zu entkommen, denn die animatronischen Gestalten durchstreifen die Gegend und jagen alle Eindringlinge unerbittlich durch die Nacht. Da ist es kein Wunder, dass dieses Game voller Schreckmomente ist.

Man sollte hier nicht zu lange an einem Ort verharren, denn ansonsten erwischen einen Glamrock Chica, Montgomery Gator, Roxanne Wolf und Security Guard Vanessa, von denen hier alles durchkämmt wird. Im Verlauf der Story des Spiels begegnet einem jede Menge Schauerliches wie ein Serienmörder, unheimliche Roboter und ruinierte Familien. Außerdem ist das Spiel ein Heidenspaß und bietet ungewöhnliche Attraktionen namens Bonnie Bowl, Monty Golf, Roxy Raceway und natürlich die Kanalisation, wo unendlich viele Goodies auf die Spieler:innen warten. Viel Spaß beim Gruseln mit der Legende von Five Nights at Freddy’s!