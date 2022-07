Sonic Origins im Test

Das Franchise rund um den blauen Igel umfasst in der Zwischenzeit mehr als zwei Dutzend Spiele, in Sonic Origins haben es die ersten vier geschafft. Das 1991 erschienene Sonic The Hedgehog macht dabei den Anfang. In diesem klassischen 2D-Side-Scrolling-Plattformer läuft das kleine stachelige Nagetier mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch die Levels und versucht dabei genretypisch Hindernissen und Gegnern auszuweichen. Aufgrund des hohen Tempos und einiger trickreicher Mechaniken wird Sonic zeitweise wie eine Kugel durch die Levels geschleudert, womit in vielen Passagen ein Flipper-ähnliches-Gameplay erzielt wird. Eine weitere Neuerung im Genre stellen die Ringe dar, welche in den verschiedenen Spielabschnitten eingesammelt werden können. Für 100 Stück bekommen Spieler:innen ein zusätzliches Leben. Sie dienen aber auch als Schutz vor Gefahren: Wenn Sonic mit einem Gegner oder einem gefährlichen Hindernis zusammenstößt, werden alle seine Ringe zerstreut, kann sie aber gleich wieder einsammeln. Wird er aber getroffen, ohne Ringe zu besitzen, verliert er ein Leben. Sonic the Hedgehog zählt mit weltweit etwa 24 Millionen verkauften Exemplaren zu einem der meistverkauften Videospiele aller Zeiten.

Rund ein Jahr später erschien Sonic The Hedgehog 2. In Sachen Gameplay hatte sich nicht viel verändert, eine der größeren Neuerung war der Spin Dash, mit dem man sich zusammenrollen kann, um dadurch einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Ebenfalls in Teil zwei erlebte Miles „Tails„ Prower, einen Fuchs mit zwei Schwänzen, sein Debüt. Im Singleplayer-Modus wurden Sonic als auch Tails gleichzeitig gesteuert, eine zweite Spielerin oder ein zweiter Spieler konnte aber jederzeit einsteigen und die Kontrolle über den Fuchs übernehmen. Sonic The Hedgehog 2 führt auch einen Mehrspielermodus ein, in dem zwei Spieler:innen in einem Rennen mit geteiltem Bildschirm über drei Ebenen gegeneinander antreten.