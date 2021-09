Anno 1800 – Dächer der Stadt im Test

Modular … es heißt M.O.D.U.L.A.R.

Eine der großen Abwechslungen, die auch dafür sorgt, dass keiner der Betonriesen wie der andere ist, nennt sich modulare Bauweise. Dadurch kann man jeden Abschnitt der Wolkenkratzer individuell einrichten. Passend dazu gibt es auch noch einige neue Produktionsgebäude wie Fabriken, Produktions- und Einkaufsstraßen. Dies ist jedoch alles mit steigenden Wünschen der Bewohner verbunden, sowie mit steigenden Kosten für die Infrastruktur. Plant man hier schlecht, kann man also schnell pleite und danach baden gehen.

Immer heiter, immer weiter

Wer sich jedoch bewährt und die Bewohner der Türmchen zufrieden stellt, kann sich abschließend an das ultimative Bauwerk machen – den Skyline Tower. Ein Megakonstrukt, welches dem stolzen Städteplaner schlussendlich den Blick über sein gesamtes Reich ermöglicht. Allerdings braucht es dafür neben Unmengen an Material ganze 25! voll ausgebaute „normale“ Wolkenkratzer. Und um ihn auch noch gänzlich voll mit zahlungskräftigen Investoren zu bekommen, sind zumindest 15 Einkaufsstraßen von nöten. Wie man also sieht ist für genug Langzeitmotivation gesorgt in diesem gewaltigen Abschluss des dritten Season Passes.