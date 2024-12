ANTONBLAST im Test

Anton, Anton!

Anton (oder Annie, ihr könnt zu Beginn euren Charakter wählen, und später jederzeit am WC in der Bar wechseln) läuft mit Höllengeschwindigkeit durch die Level und zerstört mit seinem Hammer alles, was ihm im Weg steht. Der ganze Bildschirm ist permanent mit Explosionen gefüllt, oft findet man Anton gar nicht mehr in all dem Chaos. Anfangs geht die ganze Zerstörung noch locker von der Hand, aber schon bald klappt das nicht mehr. So chaotisch das Gameplay auch aussieht – es verlangt durchaus Planung und Vorsicht, um voran zu kommen. Einfach nur laufen, springen und alle Knöpfe drücken funktioniert nicht, auch wenn ihr unbegrenzt viele Versuche habt und im Ablebensfall einfach nur an den letzten automatischen Speicherpunkt (abzüglich von ein wenig Cash) zurückgesetzt werdet. Abgesehen davon, dass ihr bei unvorsichtigem Vorgehen recht schnell ins Gras beißt, werden euch auch viele der versteckten Geheimnisse entgehen, wenn ihr nur wie ein Irrer durch die Level rennt.

Die Level sind allesamt recht unterschiedlich und bauen immer wieder andere Spielmechaniken ein. Absolut fantastisch! Hat mich ein wenig an meinen alten Favoriten Earthworm Jim erinnert, da war auch jeder Level ein neues Kunstwerk. In Antonblast haben die Abschnitte jedoch auch ein paar Gemeinsamkeiten – ihr müsst euch zuerst durch den Level kämpfen, Sprengsätze auslösen um den Weg zu öffnen, euren gestohlenen Alkohol einsacken – und dann kommt die Happy Hour! Nun müsst ihr durch den ganzen Level zurück und wieder zurück in eure Basis (die Bar/das Casino), allerdings unter Zeitdruck wie Indiana Jones bei der Flucht aus einem einstürzenden Tempel. Das kann schon ein paar Minuten dauern, und automatische Speicherpunkte gibt es in der Happy Hour nicht. Hier zählt nur wie ein Irrer laufen! Schafft ihr es zurück, könnt ihr mit gefundenem Geld (eigentlich: Spielchips fürs Casino) ein paar (verbrauchbare) Upgrades für das nächste Level kaufen, beispielsweise eure Gesundheit erhöhen, einen Hund mitnehmen oder das Zeitlimit der Happy Hour strecken.