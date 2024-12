Terminator: Dark Fate – Defiance – erster Story-DLC erschienen!

We are Legion

Und genau das wurde nun behoben. Im ersten Story DLC Terminator: Dark Fate – Defiance: We are Legion übernehmt ihr die Terminatoren. Selbstverständlich wurden dafür auch einige grundlegende Systeme des Spieles angepasst. Es sollte nun nicht mehr notwendig sein, nach jeder zerstörten eigenen Einheit den letzten Spielstand zu laden. Es sollte auch nicht mehr notwendig sein, jede Karte bis in die aller letzte Ecke zu erkunden, um jede noch so winzige Ressource einzusammeln und danach zwischen den Missionen wieder zu verscherbeln, nur um ein absolutes Mindestlevel an Treibstoff und Munition für die nächste Mission zu haben. Wir rekrutieren nun nicht auf den Karten gefundene Einheiten, um unsere Armee zu vergrößern – wir bauen einfach neue Roboter in unseren Fabriken. Ein neuer Schwerpunkt liegt am Erforschen neuer Upgrades – mit Hilfe von Blaupausen verbessern wir unser Einheiten. Die Art und Weise, wie die Missionen gespielt werden, ist nun also ganz anders.