Der FIFAe World Cup 2024 endet mit den ersten Siegern jemals in eFootball

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) gab bekannt, dass der FIFAe World Cup 2024™ nach vier aufregenden Tagen voller Fußball-eSport-Action in der SEF Arena in BLVD Riad, Saudi-Arabien, zu Ende ging.

Die Weltmeister des FIFAe World Cup 2024™ featuring eFootball™ wurden am 12. Dezember sowohl auf der Konsole als auch in der Mobile-Divison gekrönt. Minbappe aus Malaysia (Mobile) und das Team aus Indonesien (Konsole) sicherten sich ihre Plätze in der Geschichte von FIFAe als die ersten Gewinner dieses neuen eSport-Titels.

18 Nationen traten in der ersten Ausgabe des FIFAe World Cup 2024™ in eFootball™ auf der Konsole in einem 2v2-Turnier und 16 in der 1v1-Mobile-Division des Turniers gegeneinander an. Minbappe aus Malaysia ging siegreich aus dem FIFAe World Cup 2024™ featuring eFootball™ in der Mobile-Divison hervor und setzte sich gegen AN10_Tienes aus Marokko in einem spannenden Finale am 12. Dezember durch. Der 1v1-Wettbewerb war der erste, der jemals im Rahmen des FIFAe World Cups in einem Mobile-Spiel ausgetragen wurde.

Im FIFAe World Cup 2024™ featuring eFootball™ Konsolen-Turnier setzte sich das Team aus Indonesien mit akbarpaudie, BINONGBOYS, SHNKS-ELGA und GARUDAFRANC durch und konnte den Pokal des FIFAe World Cup 2024™ in Empfang nehmen. Sie setzen sich in einem starken Feld und einem intensiven Finale gegen Brasilien durch und stellten ihre taktische Finesse und ihr Teamwork unter Beweis, was ihnen letztlich den Titel FIFAe World Champions einbrachte.

Fans können das Video des Finales noch einmal Ingame anschauen, indem sie aus dem Spiel heraus auf die entsprechende eFootball™-Seite zugreifen. Außerdem können die Spieler ihre Ingame-Belohnungen noch bis Donnerstag, den 19. Dezember um 2:59 Uhr (MEZ) beanspruchen.

Kommentare der Sieger für Mobile und Konsole