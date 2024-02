Terminator: Dark Fate – Defiance im Test

Niemand hätte 1984 erwartet, dass der low-budget Kinofilm Terminator sich zu einer der bekanntesten Marken Hollywoods entwickeln würde. Für den Regisseur James Cameron war er der Durchbruch, und Arnold hat damit seine Rolle als eine DER Action-Ikonen der 80er gefestigt. Heute gibt es nicht nur mehrere Kinofilme, sondern auch unzählige Bücher, Comics, Merchandisingartikel und natürlich Computerspiele aus dem Terminator-Universum. Das letzte große Terminator-Computerspiel war der hervorragende Shooter Terminator: Resistance aus dem Jahr 2019. Ein Echtzeit-Taktikspiel gab es bisher noch nicht – das hat sich nun geändert.

Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung. In der Kampagne von Terminator: Dark Fate – Defiance übernehmen wir das Kommando über eine der wenigen verbleibenden Einheiten der Menschen, die verzweifelt gegen die amok-laufenden Killerroboter von Skynet kämpft. Die weltumspannende, künstliche Intelligenz Skynet hat vor 10 Jahren beschlossen, dass die Menschheit die größte Gefahr für sie selbst darstellt und es daher das Beste für Skynet wäre, wenn man die Menschheit auslöscht. Und das versucht sie auch umzusetzen. Was bei Erscheinen des Films 1984 noch von kaum jemanden für möglich gehalten wurde, scheint heutzutage zumindest tatsächlich vorstellbar.

Der Judgement Day ist nun schon 10 Jahre her, und unsere Truppe ist immer noch vergleichsweise gut ausgerüstet. Uns stehen (begrenzte Mengen) der heute (in der Realität) verfügbaren Ausrüstung der US-Army zur Verfügung. Schwere Abrams Kampfpanzer, Stryker-Schützenpanzer, Bradleys, Humvees, Javelin Panzerabwehrrakten… all das Zeug, mit dem heute die Ukraine gegen die Russen kämpft. Auch Blackhawk Hubschrauber und futuristische Geschütztürme sind vorhanden. Keine Ahnung, wer die Dinger noch produziert oder zumindest die Munition dafür herstellt und die Wartung durchführt. Jedenfalls sind wir den Robotern zwar zahlenmäßig deutlich unterlegen, können sie aber im direkten Gefecht unter Ausnutzung taktischer Vorteile durchaus besiegen. Die Situation ist also nicht ganz so dramatisch wie in den Filmen, als die Roboter mit (fast) unzerstörbaren Kampfmaschinen die nur mehr sehr schwach bewaffneten Reste der Menschen gejagt und vernichtet haben.

Terminator: Dark Fate – Defiance ist kein typisches Echtzeit-Taktikspiel. Hier geht es nicht nur um den Kampf und die Bewegung eurer Einheiten, sondern auch sehr massiv um die Geschichte. Während der Missionen prasseln andauernd Konversationen auf euch ein, denen ihr auch zuhören solltet. Die Missionsziele ändern sich regelmäßig. Immer wieder sind in Multiple-Choice Gesprächen Entscheidungen zu treffen. All das kann nervend sein, wenn ihr nur ein typisches Command & Conquer Echtzeitgefecht spielen wollt. Das Spiel erlaubt keine Massenproduktion von Einheiten, sondern legt seinen Schwerpunkt auf die Geschichte und einzelne kleine Gefechte. Primitive Missionsziele wie „vernichte alle Gegner“ gibt es hier nicht. Auch der Teil zwischen den Missionen ist wichtig, hier müsst ihr nämlich eure Einheiten wieder auf Vordermann bringen (oder auflösen) und auf der Übersichtskarte durch New Mexico navigieren. Hoffentlich habt ihr während der letzten Mission nicht zu viele Verluste erlitten und außerdem genug Ressourcen erbeutet. Das Spiel spielt zwar in einem vollkommen anderen Szenario, aber es gibt doch einige Parallelen zum kürzlich erschienenen Last Train Home.