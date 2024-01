Last Train Home im Test

Im Zuge von Kriegen kommt es immer wieder zu seltsamen Ereignissen. Die Situation der tschechoslowakischen Legion nach dem Ausscheiden Russlands aus dem ersten Weltkrieg war so eine Situation. Sie bestand aus Freiwilligenverbänden von Auslandstschechen, vor allem jedoch aus Überläufern und Kriegsgefangenen aus den Reihen der k. u. k. Armee. Die Legion hat auf der Seite des Zarenreiches gegen die Habsburger-Monarchie gekämpft, mit dem Versprechen nach dem Sieg von Russland Unterstützung bei der Gründung eines selbstständigen Staates zu erhalten. Dummerweise ist das Zarenreich jedoch noch vor Ende des Weltkrieges selbst implodiert und aus dem Krieg ausgeschieden. Die rund 50.000 Soldaten der Legion waren nun in Russland und konnten nicht auf direkten Weg in ihre Heimat zurück kehren. In Russland selbst ist kurz darauf ein brutaler und mehrjähriger Bürgerkrieg ausgebrochen, in dem sich die Roten und die Weißen gegenseitig umgebracht haben. Die Legion wollte hier keine Partei ergreifen, sondern nur das Land Richtung Heimat verlassen.

Wer sich für die realen Ereignisse interessiert, dem kann ich nur das Buch Dreams of a Small Nation von Kevin J. McNamara ans Herz legen. Wer ein spannendes Zug/Team-Management-Spiel mit ein wenig Echtzeitstrategie und einer fiktionalen Geschichte basierend auf den tatsächlichen Ereignissen spielen will, ist jedoch bei Last Train Home richtig.