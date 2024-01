Combat Mission: Final Blitzkrieg im Test

Die Ardennenoffensive

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie wurde die Wehrmacht schrittweise bis an die Grenze des Deutschen Reiches zurückgedrängt. In einem letzten, verzweifelten Versuch wurde Ende 1944 noch einmal alles in die Schlacht geworfen was noch vorhanden war, inklusive der technologisch fortschrittlichen „Wunderwaffen“, um eine Kriegswende herbeizuführen und die Amerikaner und Briten wieder zurück zu drängen. Diese harten Gefechte in einer zerklüfteten Umgebung und Mitten im Winter stehen im Mittelpunkt der Missionen in Combat Mission: Final Blitzkrieg. Im Ergebnis wurden in der Realität die letzten Reserven des Deutschen Reiches in einer Offensive vernichtet, die abgesehen von einem kleinen Überraschungseffekt mit ein paar Kilometern Geländegewinn keinen nennenswerten Erfolg hatte. Danach war Deutschland nur noch in der Defensive und hatte keine Truppen mehr, um an der Westfront ebenso als auch gegen die Russen an der Ostfront noch lange Widerstand leisten zu können.

Im Spiel könnt ihr zwischen zwei Kampagnen wählen – einerseits einer deutschen Kampagne in der ihr die Kampfgruppe Peiper (verantwortlich für das Malmedy-Massaker an Kriegsgefangenen) gegen die Stellungen der Amerikaner führt, andererseits eine amerikanische Kampagne, in der ihr über die Grenze in das Deutsche Reich vordringen müsst um die erste deutsche Großstadt, nämlich Aachen, zu erobern. Neben den Kampagnen gibt es aber auch noch über 20 vorgefertigte Einzelmissionen und die Möglichkeit, eigene Schlachten zu erstellen.