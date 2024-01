Outcast – A New Beginning: Neuer Trailer & Pre-Order Start

Im neuen Trailer zu Outcast – A New Beginning dreht sich alles um die Bewohner des majestätischen Planeten, die Talaner und um ihre faszinierende Kultur.

Diese friedliebenden und charmanten Wesen sehen sich nun einer tödlichen Bedrohung gegenüber, skrupellose Invasoren haben sich in ihrer Heimat breitgemacht. Werdet ihr den Widerstandskampf anführen und den Talanern zur Freiheit verhelfen?

Digitale Vorbestellungen für Outcast – A New Beginning sind ab sofort auf Steam, GOG.com, PlayStation oder Xbox möglich! Wer vor dem Launch durch das Portal nach Adelpha springt, kann auf PC 17% von der UVP in Höhe von 59,99 € sparen, Konsolen-Spieler sparen 15% der UVP in Höhe von 69,99 €. Dieses Angebot gilt bis zum offiziellen Release des Spiels am 15. März 2024.

Auch die sogenannte Adelpha Edition kann bereits geordert werden, die Inhalte dieser Edition sind unten aufgelistet

Inhalt:

Hochdetaillierte 24cm/9,5inch Sai Statue

Exklusives Sammler Steelbook

Spiel Kopie

3 Audio CDs mit dem Soundtrack zum Spiel

Hardcover Artbook mit über 50 Seiten

Die Outcast – A New Beginning: Adelpha Edition wird am 15. März 2024 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 199,99 / $ 199,99 / £ 179,99 erhältlich sein.

Waffen-Upgrades, Aliens und Monster – all das findest du in dem kommenden Open-World-Action-Adventure Outcast – A New Beginning von Appeal Studio und THQ Nordic! Spiele als Cutter Slade, Ex-Navy SEAL, und gewinne das Vertrauen der örtlichen Talaner. Führe einen Guerillakrieg, indem du feindliche Munitionskonvois zerstörst, um Stützpunkte zu schwächen und um den Erfolg des Talan-Aufstands zu beeinflussen.