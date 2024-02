PlayStation VR2 feiert Geburtstag – das erwartet Spieler in Zukunft

PlayStation VR2 wurde vor genau einem Jahr zusammen mit einem Launch-Line-up von 40 Spielen auf den Markt gebracht. Zu den Titeln der ersten Stunde zählten u.a. Horizon Call of the Mountain und Pavlov sowie Gran Turismo 7 und Resident Evil Village, die ein kostenloses VR-Upgrade erhielten, das ganz neue Dimensionen offenbarte.

In den folgenden zwölf Monaten wurde das Angebot mit Titeln wie Synapse, Humanity, Beat Saber, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Firewall Ultra oder dem VR-Modus von Resident Evil 4 um verschiedenste Genres erweitert. Auf der letzten State of Play wurden mit Metro Awakening und Legendary Tales zwei kommende Highlights gezeigt. Der PlayStation.Blog stellt nun weitere Titel, die demnächst für PS VR2 erscheinen werden, genauer vor. Darunter befinden sich The Wizards – Dark Times: Brotherhood (das seit heute erhältlich ist), Wanderer: Fragments of Fate, Zombie Army VR und Little Cities: Bigger.

Zudem wird aktuell die Möglichkeit getestet, mit PS VR2 auf weitere Spiele auf dem PC zuzugreifen, um zusätzlich zu den über PlayStation 5 verfügbaren Titeln noch mehr Spielevielfalt zu bieten. Updates hierzu werden folgen.