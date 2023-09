Assassin’s Creed Nexus VR erscheint am 16. November

Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed Nexus VR, der erste AAA-VR-Titel der Marke, der es den Spieler:innen ermöglicht, Meister-Assassinen zu verkörpern und ihre charakteristischen Bewegungen selbst auszuführen, am 16. November 2023 auf der Meta Quest-Plattform erscheinen wird, die Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro umfasst.Der neue Trailer enthüllt Abstergos finsteren Plan, den Glauben der Menschen mit Hilfe uralter Technologie zu manipulieren. Um den freien Willen der Menschheit zu schützen, begeben sich die Spieler:innen auf eine Reise durch die neu entdeckten Erinnerungen dreier Meister-Assassinen aus drei verschiedenen Epochen, wobei jeder von ihnen mit einem ganz eigenen Waffenarsenal ausgestattet ist und somit ein einzigartiges Spielerlebnis bietet. Sie werden Connor inmitten der Amerikanischen Revolution begleiten, sich unter die Menge mischen und Feinde mit einem Tomahawk-Wurf erledigen. Die Spieler:innen werden auch in der Lage sein, Kassandras Welt im antiken Griechenland zu betreten, ihren Bogen zu spannen und den ikonischen Todessprung von historischen Monumenten auszuführen. Und schließlich setzen sie Ezios versteckte Klingen ein, um ihre Feinde vor der Kulisse der italienischen Renaissance diskret auszuschalten und die in ihren Erinnerungen verborgenen Geheimnisse zu lüften. Die Spieler:innen müssen Abstergos Plan als Undercover-Hacker durchkreuzen, welcher von der Leiterin der Cybersicherheitsabteilung, einer ehrgeizigen und klugen Frau namens Dominika Wilk, angeheuert wurde. ​ Diese neue Figur in der AC-Geschichte wird von der bekannten Schauspielerin Morena Baccarin verkörpert.Assassin’s Creed Nexus wird von Ubisoft Red Storm* entwickelt und ist das erste Spiel, in dem die Spieler:innen einen Meisterassassinen in der Egoperspektive spielen können. Die Spieler:innen wählen selbst, wie sie ihre Ziele erreichen, während sie sich ihren Weg durch offene Gebiete bahnen und ihre Hände zum Blocken, Parieren, Kontern und Duellieren gegen eine Vielzahl von Feinden einsetzen. Assassin’s Creed Nexus VR ist ein vollwertiges Assassin’s Creed-Spiel, das das gesamte ikonische Gameplay der Serie bietet, einschließlich Parkour, Kampf, Stealth und dem Todessprung, alles mit einer völlig neuen Geschichte, die nur in VR verfügbar ist.

Die Spieler:innen können mit Waffen wie Pfeil und Bogen, Schwertern, Wurfmessern, dem Tomahawk, der Armbrust, der Versteckten Klinge und Bomben in die Action eintauchen. Sie erkunden historische Städte wie Venedig, Athen und das koloniale Boston. Jede Umgebung verfügt über eine 360-Grad-Navigation, die es ermöglicht, frei zu klettern, während man Zivilisten und historische Figuren trifft, die alle auf die VR-Aktionen des Spielers reagieren. Spieler:innen schleichen sich von hinten an ein Ziel oder springen vom Dach und überraschen es mit einem Luftattentat. Sie können in der Menschenmenge untertauchen oder Feinde mit Objekten in der Umgebung ablenken.

Jahre der Entwicklung haben dazu geführt, dass Assassin’s Creed Nexus VR mit einer umfassenden Reihe von Komfortfunktionen ausgestattet ist, um Spieler:innen aller Art mit VR-Sensibilität entgegenzukommen. Spieler:innen können Assassin’s Creed Nexus VR auf der Meta Quest Store-Seite Assassin’s Creed Nexus VR auf Meta Quest 2 | Meta zu ihrem Wunschzettel hinzufügen.

Weitere Informationen über Assassin’s Creed Nexus gibt es unter assassinscreed.com.