Cyberpunk 2077: Phantom Liberty im Test

Agententhriller

Die Story des Addons lehnt sich an einen klassischen Agenten-Thriller an. Ihr spielt die Cyber-Söldnerin V, mit einer in ihrem Gehirn herumspukenden weiteren Persönlichkeit, Johnny Silverhand (gespielt von Keanu Reeves). Der Ort der Handlung ist jedoch neu – Dogtown. Schaut aus wie die Slums von Night City, war aber eigentlich als Luxusviertel geplant und gebaut. Durch die Ereignisse der Vergangenheit ist es aber ein wenig… heruntergekommen und steht nun ganz unten in Bezug auf Lebensqualität. Rivalisierende Banden bekämpfen sich auf den Straßen, Law & Order findet ihr eher schwer unter all den Ruinen und verzweifelten, drogensüchtigen Bewohnern.

Und genau in Dogtown stürzt nun die Präsidentin des Landes (New USA) mit ihrem Jet ab – und wir bekommen den Auftrag, sie herauszuholen. Gar nicht so leicht, weil absolut nicht klar ist, wer sie abgeschossen hat. Wem könnt ihr trauen, wer wird euch bei erster Gelegenheit in den Rücken fallen? Wer ist dieser Oberst Hansen, der hier das Sagen hat? Können wir der Agentin Solomon Reed (gespielt von Idris Elba) trauen? Die Charaktere sind nicht eindeutig schwarz/weiss angelegt – es kommt auf euren eigenen moralischen Kompass an, wie ihr andere Leute und ihre Handlungen einschätzt und danach selbst reagiert. Die Hauptakteure in Phantom Liberty sind alle überzeugt, dass sie das einzig Richtige tun. Sie müssen so handeln, wie sie handeln. Und ihr als Spieler müsst sie unterstützen, oder ihr werdet ihre Todfeinde. Damit werdet ihr zu brutalen Entscheidungen gezwungen – einfach durchschummeln und mit allen gut Freund bleiben, geht nicht. Und das kann sich brutal anfühlen – genau so erwarte ich mir gut geschriebene Geschichten.