AVerMedia Live Streamer CAM 513 – PW513 Test

Design und Funktionen

Unser Testmuster ist im schicken und kompaktem Karton angekommen, neben der Webcam selbst liegt der Packung noch USB 3.0 Typ-C- und Typ-A-Kabel, sowie eine Schnellanleitung bei. Die Kamera selbst ist robust aufgebaut, hat eine Größe von 130 x 52,6 x29 mm ohne Sockel und wiegt etwa 200 Gramm. Also ein ganz schönes Schwergewicht und nix für „zarte“ Monitore. Wie bei anderen Webcams auch, kann diese oben auf den Bildschirmrand „angeklemmt“ werden und lässt sich über ein Drehgelenk in alle Richtungen genau ausrichten. Zusätzlich befindet sich auf der Unterseite auch noch ein Gewinde für ein optionales Stativ. Der Anschluss erfolgt über ein USB-C Kabel, am besten an eine USB 3.0-Schnittstelle, sonst kommen wir nicht in den Genuß der 4K-Auflösung.

Weiters ist die Live Streamer CAM 513 mit einem 94-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv ausgestattet, so könnt ihr beim Streamen mehr Inhalte aufnehmen oder mehr Teilnehmer für Videochats oder -konferenzen einbinden. Um die Privatsphäre zu waren, befindet sich auf der linken Seite der Cam auch noch eine praktische Schwenkarm-Sichtschutzklappe um das Objektiv vor „neugierigen“ Hacker-Blicken abschirmen zu können.

Bei einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel liefert uns der Sony Exmor R 4K Sensor 30 Bilder pro Sekunde. 2 omnidirektionale Mikrofone mit Echo- und Rauschunterdrückung sind ebenfalls mit an Bord und übermitteln unsere Stimme in bester Qualität an das Gegenüber. Die Inbetriebnahme der Kamera ist kinderleicht, einfach am USB-Anschluß anstecken, es wird kein zusätzlicher Treiber oder Software für die Grundfunktionen benötigt. Die Kamera ist mit allen gängigen Plattformen wie Zoom, Teams, Google Meet, Twitch, Discord oder etwa Skype kompatibel.

Software

Wer trotzdem noch etwas mehr aus seiner Kamera herausholen möchte, installiert sich die CamEngine 4-Software, diese ermöglicht eine Vielzahl an Funktionen wie KI-Auto-Framing, ePTZ, Rauschunterdrückung, digitales Zoom, Overlay-Effekte und vieles mehr.