Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Live-Action-Trailer mit Idris Elba

CD PROJEKT RED hat einen neuen Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Live-Action-Trailer veröffentlicht, in dem Idris Elba einen der Hauptcharaktere der kommenden Erweiterung darstellt – den Geheimagenten Solomon Reed.

Im Trailer erklärt Idris Elba dem Publikum, wie man Night City überlebt – eine Megalopolis, in der man gegen gefährliche Kriminelle, korrupte Politiker und mächtige Waffenhändler antreten muss. Der Trailer besteht aus Live-Action-Material und Gameplay-Clips, die das hochoktanige Gameplay von Phantom Liberty gekonnt hervorheben.

Der Live-Action-Trailer All In wurde von Mike Diva inszeniert, der bereits zuvor mit CD PROJEKT RED an dem Run the Jewels-Musikvideo „No Save Point“ für Cyberpunk 2077 gearbeitet hat. Er hat auch Clips für Künstler wie Doja Cat und Lil Nas X und eine Reihe von Sketchen für Saturday Night Live gedreht, darunter den viral gegangenen „HBO Mario Kart Trailer“.

Der Live-Action-Trailer enthält auch einen von Idris Elba selbst gesungenen Song, der auch auf Darkstar Radio zu hören ist – einem neuen Radiosender, der als Teil des kostenlosen Updates 2.0 zu Cyberpunk 2077 hinzugefügt wurde.

Phantom Liberty, die Spionagethriller-Erweiterung von Cyberpunk 2077, erscheint am 26. September 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und GeForce Now. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von V, einem Cyber-Söldner, der in die Welt der Spione und politischen Intrigen hineingezogen wird – zusammen mit dem Schläferagenten Solomon Reed, gespielt von Idris Elba.