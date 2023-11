Assassin’s Creed Nexus VR jetzt erhältlich

Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed Nexus VR, der erste VR-Titel der Assassin’s Creed-Marke, ab sofort exklusiv auf der Meta Quest-Plattform erhältlich ist.

Dies umfasst die Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro.

Zum ersten Mal in der Assassin’s Creed-Reihe können die Spieler:innen in der Ego-Perspektive drei verschiedene Assassinen aus drei verschiedenen Zeitepochen verkörpern und ikonische Assassin’s Creed-Aktionen ausführen, indem sie die verborgene Klinge nutzen, Städte per Parkour erkunden, sich in Kämpfe stürzen oder meisterhaft schleichend fortbewegen. In Assassin’s Creed Nexus VR schlüpfen Spieler:innen in die Rolle eines Elite-Hackers, der undercover für die Bruderschaft agiert und bei Abstergo arbeitet. Auf Anweisung der führenden Abstergo-Mitarbeiterin Dominika Wilk, welche von der ​ bekannten Schauspielerin Morena Baccarin verkörpert und gesprochen wird, taucht man in die Erinnerungen dreier bekannter Assassinen ein – Ezio, Connor und Kassandra -, deren Wege sich mit den Artefakten gekreuzt haben, die Abstergo nun sucht.