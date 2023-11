Call of Duty: Modern Warfare III im Test

Gameplay

Die Kampagne um den russischen Terroristen Vladimir Makarov ist leider eine Enttäuschung. Das sind komplett neue Missionen, und sie sind viel kürzer als im originalen Call of Duty: Modern Warfare III. Wir übernehmen wieder unterschiedliche Figuren und versuchen, den dritten Weltkrieg zu verhindern. Dabei spielen sich die einzelnen Missionen durchaus unterschiedlich, wir müssen beispielsweise drei Hubschrauber zerstören, den Abschuss einer Rakte mit Giftgas verhindern oder schleichen uns in eine Militärbasis, um unseren Kontakt zu treffen. Die Mehrzahl der 14 Level sind „Open Combat“ Umgebungen. In diesen müsst ihr euch nun nicht mehr schlauchartig von Punkt zu Punkt vorankämpfen, sondern die Umgebung ist ein wenig „offener“. Ihr könnt euch in den großen Levels frei bewegen und einiges an versteckter Ausrüstung finden, allerdings müsst ihr dann doch wieder an bestimmten Punkten Handlungen setzen, damit etwas weitergeht. Grundsätzlich könnt ihr euch entscheiden, ob ihr euch wild durch die Gegend ballern wollt, oder doch mehr auf Stealth setzt. So eine Wahl kannte ich bisher aus den Call of Duty Spielen nicht. Leider machen diese neuen Level aber nicht so viel Spaß wie die stark geskripteten Actionfeuerwerke der Vergangenheit…

Fahrzeuge können benutzt werden, um damit durch die Gegend zu fahren, Gegner zu überfahren oder aus dem Fahrzeug zu feuern. Auch das eigentliche Gameplay ist gut. Es macht Spaß, sich flott durch die grafisch gut gemachten Umgebungen zu bewegen, und das Abfeuern der Waffen fühlt sich wie gewohnt super an. Es gibt auch mehr als genug unterschiedliche Waffen zu finden, die sich auch alle anders anfühlen und anhören. Auch die Durchschlagkraft (oder Nachladedauer) der Waffen ist sehr individuell. Daneben gibt es auch einiges an weiterem Spielzeug, nicht nur einfache Handgranaten, sondern auch diverse Drohnen, Bewegungsmelder, einen Fallschirm oder beispielsweise Wurfmesser. Werdet ihr getroffen, müsst ihr eine Zeit in Deckung gehen, um wieder zu heilen. Panzerplatten bieten zusätzlichen Schutz. Nur das typische Call of Duty Feeling (Explosionen, Feuer, neben uns im Geschosshagel sterbende Kameraden, massenhaft heranlaufende Gegner…) fehlt bei den neuen Missionen vollkommen.