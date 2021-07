Mit Die Belagerung von Paris erscheint am 12. August die nächste Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla. Zudem startet mit Season 3 das Zeit für Sigrblot-Fest, samt neuer Events, exklusiver Belohnungen und vieler neuen Inhalte. Die Zeit für Sigrblot-Season ist für alle Spieler*innen von Assassin’s Creed Valhalla kostenlos verfügbar und findet vom 29. Juli bis zum 19. August statt.

Die zweite Erweiterung zu Assassin’s Creed Valhalla, Die Belagerung von Paris, erscheint am 12. August. Das neue Abenteuer führt Eivor nach Frankreich, auf einen gefährlichen Pfad voller spannender Quests durch französische Landschaften und in die berühmteste Eroberungsschlacht in der Geschichte der Wikinger. Es lauern neue Gegner, die mit neuen Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen sowie Fertigkeiten bezwungen werden müssen. Die Erweiterung führt zudem die beliebten Black-Box-Infiltrationsmissionen wieder ein, bei denen Spieler*innen die volle Freiheit haben, den besten Weg zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu eliminieren. Die Belagerung von Paris ist Teil des Season Pass und kann ebenfalls separat als DLC erworben werden.