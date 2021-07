MMORPG Elyon erhält Termin für zweite Closed Beta

Multiplattform-Publisher Kakao Games hat angekündigt, dass die zweite Closed Beta (CBT2) des MMORPGs Elyon, das im Herbst 2021 in Europa, Nordamerika und Australien erscheint, vom 18. bis zum 23. August stattfindet.

Nach Durchfürhung der ersten Closed Beta im Mai sind nun Bewerbungen für die zweite Closed Beta zum MMORPG Elyon sind vom 26. Juli bis 11. August möglich, Vorbestellungen starten am selben Tag. In der zweiten Testphase vom 18. bis 23. August wird eine weitaus höhere Anzahl an Spielern zugelassen als während der ersten Beta. Die ausgewählten Teilnehmer der CBT2 werden per eMail über ihre Einladung informiert.