Closed Beta zu Elyon für Europa und Nordamerika angekündigt

Kakao Games und Bluehole Studio haben die erste Anspielmöglichkeit zu ihrem neuen MMORPG Elyon für Spieler in Europa, Nordamerika und Ozeanien bekanntgegeben. Anmeldungen zur ersten Beta-Phase sind vom 13. bis 25. April möglich. Die Closed Beta findet vom 6. bis 10. Mai statt.

In den letzten Jahren hat Elyon (zuvor angekündigt als Ascent: Infinite Realm) große Veränderungen in vielen Gameplay-Bereichen durchlaufen, von Anpassungen des Level-Designs bis hin zur Änderung des Kampfsystems in ein actionbasiertes. Während Bluehole Studio kontinuierlich daran arbeitet, Elyon zu einem großartigen MMORPG zu machen, bereitet sich Kakao Games auf die Veröffentlichung des Spiels außerhalb Koreas vor und ist gespannt auf das Feedback der Spieler. Die Elyon Closed Beta soll Spielern nun Gelegenheit eben dazu geben.