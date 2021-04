Neuigkeiten zu Final Fantasy VII Remake Intergrade und Episode INTERmission

Die Synchronsprecher*innen der neuen Episode

Square Enix stellte ebenfalls die talentierten Synchronsprecher*innen für die englische Vertonung der neuen Charaktere in FF7R Episode INTERmission vor, darunter:

Yuffie Kisaragi, gesprochen von Suzie Yeung

Sonon Kusakabe, gesprochen von Aleks Le

Weiss, gesprochen von Daman Mills

Zhijie, gesprochen von Griffin Puatu

Nayo, gesprochen von Ashley Boettcher

Billy Bob, gesprochen von David Goldstein

Polk, gesprochen von Daniel Amerman

Vorteile von Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade nutzt die Vorteile der neusten Hardware und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen für Grfik, Gameplay und Features für PS5. Wer Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4 gekauft hat, kann ein kostenloses PS5 Enhancement Upgrade herunterladen, welches Grafik und Gameplay-Verbesserungen für die neuste Hardware bietet, wenn auf einer PS5-Konsole gespielt wird.

Die neue Episode mit Yuffie, FF7R Episode INTERmission, kann auch als eigenständiger Download im PlayStation Store gekauft werden. Besitzer*innen der Disc-Version von Final Fantasy VII Remake auf PS4 benötigen eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk, um dieses digitale Upgrade in Anspruch nehmen zu können.

Erscheinungstermin und Editionen

Final Fantasy VII Remake Intergrade wird ab dem 10. Juni 2021 als Standard Edition, in physischer wie digitaler Form, und als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint mit einem digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie „Descendant of Shinobi“ und einem digitalen Artbook mit Concept Art und Charakterbögen. Kund*innen, welche die digitale Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade vorbestellen, erhalten als Bonus die Waffe „Kaktoriken“, die Yuffie in FF7R Episode INTERmission ausrüsten kann.

Final Fantasy VII Remake Intergrade kann jetzt im stationären Handel und sowie online in digitaler Form als Standard Edition oder Digital Deluxe Edition im PlayStation Store vorbestellt werden. Benutzer*innen, welche das kostenlose Enhancement Upgrade für PS5 von Final Fantasy VII Remake herunterladen, können FF7R Episode INTERmission, die neue Episode mit Yuffie, ab dem 10. Juni 2021 separat im PlayStation Store kaufen.