Final Fantasy VII Remake als Intergrade für PS5 angekündigt

Neue Episode, neuer Hauptcharakter: Yuffie

Neben vielen, aufregenden Verbesserungen bietet Intergrade auch eine brandneue Episode mit Yuffie als Hauptcharakter. In diesem neuen Abenteuer steht die Ninja-Kämpferin Yuffie Kisaragi im Mittelpunkt. Sie unterwandert den dubiosen Shinra-Konzern, um ihm eine mächtige Materia zu entreißen und die Ehre ihres Heimatlandes wiederherzustellen. Spieler*innen verbünden sich mit neuen Charakteren und genießen ein erweitertes Abenteuer, inklusive mehreren, neuen Ergänzungen für Kampf und Gameplay. Dies fügt der Geschichte von Final Fantasy VII Remake eine neue Perspektive hinzu, die niemand verpassen sollte.

Wer Final Fantasy VII Remake für PS4 erworben hat und eine PS5 besitzt, kann die neue Episode mit Yuffie als unabhängigen Download im PlayStation Store kaufen. Besitzer der Disc-Version von Final Fantasy VII Remake auf PS4 benötigen eine PlayStation 5-Konsole mit Disc-Laufwerk, um dieses digitale Upgrade in Anspruch nehmen zu können.

Standard oder doch Digital Deluxe?

Final Fantasy VII Remake Intergrade wird als Standard Edition, in physischer wie digitaler Form, und als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint mit einem digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie „Descendant of Shinobi“ und einem digitalen Artbook mit Concept Art und Charakterbögen. Wer die digitale Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade vorbestellt, erhält als Bonus die Waffe „Kaktoriken“, die in der neuen Episode mit Yuffie ausgerüstet werden kann.