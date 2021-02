Knockout City Cross-Play-Beta für April angekündigt

Während Sonys aktuellem State of Play-Event erhielten wir einen tieferen Einblick in EA und Velans Knockout City und bekamen mehr von den energiegeladenen Multiplayer-Dodgeball-Schlachten zu sehen. Doch bald dürfen wir uns im Spiel auch aktiv austoben!

Das Team von Velan Studios enthüllt nämlich außerdem, dass vom 2. bis 4. April noch viel mehr Spieler die Chance erhalten werden, Knockout City während der Cross-Play-Beta zu spielen, die mehrere Plattformen wie PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC über Origin und Steam, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S unterstützen wird. In der nächsten Beta können die Spieler all das erleben, was sie bereits in der ersten Beta gefeiert haben, nun aber erweitert um neue Spielelemente wie der Gassenschlacht-Karte, dem Scharfschützenball, epischen Anpassungsmöglichkeiten und dem 1:1-Duell-Spielmodus. Interessierte Spieler können sich hier anmelden – weitere Details folgen.