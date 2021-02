Knockout City – Multiplayer-Dodgeball angekündigt

Ob 3-gegen-3-, 4-gegen-4- oder Jeder-gegen-jeden-Schnellspiele in Straßenpartien, wettkampforientierte Ligaspiele oder ein organisiertes Spielerlebnis in einem Privatspiel – der Kampf gegen konkurrierende Crews nimmt viele Formen an. In Knockout City beginnen die Spieler jede Partie auf gleicher Augenhöhe und müssen sich auf ihr Können verlassen, um ihre Rivalen auszuschalten. Auch eine solide Crew macht den Unterschied zwischen Austeilen und Einstecken aus. Es ist leicht, in das Spiel einzusteigen und es zu spielen, aber nur Übung ist der Schlüssel, um Positionierung, Timing und Teamwork zu meistern und die verrückten Dodgeball-Schlachten für sich zu entscheiden.

Sobald die Spieler ihre Moves beherrschen, wollen sie mit ihrem eigenen, einzigartigen Look glänzen. Die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten – von Aussehen, Ausrüstung, Einstellung, Körpertyp und Frisur bis hin zu einem benutzerdefinierten Gleitschirm, K.-O.-Effekten und Spottanimationen – erlauben es den Spielern, sich mit Stil in die Schlacht zu stürzen. Es geht aber nicht nur um die Spieler, sondern auch um ihre Crew. Mit bis zu 32 plattformübergreifenden Freunden können die Spieler ihren Crew-Namen, ihr Logo und ihr Banner anpassen und sogar ein Crew-Fahrzeug auswählen, mit dem sie in die Schlacht ziehen.