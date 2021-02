Ghostrunner: Kostenlose Demo für Konsolen

Seit heute gibt es eine Konsolen-Demo für Ghostrunner, dem First-Person Cyberpunk Parkour Action-Spiel der Publisher All in! Games und 505 Games, sowie den Entwicklern One More Level, 3D Realms, und Slipgate Ironworks™. Die Demo gibt es für Nintendo Switch und Xbox One. Die PlayStation 4-Demo erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Über Ghostrunner

Werde zum Ghostrunner, einem agilen cybernetischen Ninja, der mit einem tödlichen Katana und einem Greifhaken bewaffnet ist. Springe von Dach zu Dach und schlitze dich durch Cyborgs in One-Hit-One-Kill-Gefechten. Solltest du scheitern, verlierst du durch das sofortige Respawnen nicht dein Momentum. Meistere die Wege der Klinge, lerne mächtige neue Fähigkeiten und entdecke die dunklen Geheimnisse hinter der letzten überbliebenen menschlichen Turm-Stadt.

Hetze und schnetzel dich durch das erste Level von Ghostrunner und vergleiche deine Bestzeit mit anderen Spielern. Optimiere deine Wege, lerne die Sichtlinien deiner Gegner und meistere die Kunst des Wallrunning gepaart mit extremer Präzision.

Ghostrunner ist für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, und PC zum regulären Preis von €29,99 erhältlich. Die PlayStation 4 und Nintendo Switch-Versionen von Ghostrunner werden in Asien von H2 Interactive vertrieben.

Die PS4-Demo wird in Korea und Südostasien, inklusive Hong Kong und Taiwan, am 26. Februar erscheinen. Das Veröffentlichungsdatum der Nintendo Switch-Demo wird in den genannten Territorien bald von H2 Interactive bekanntgegeben.

Weitere Informationen zu Ghostrunner gibt es auf der offiziellen Ghostrunner Website.