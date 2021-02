Samurai Warriors 5 wird diesem Sommer veröffentlicht

KOEI TECMO Europe hat heute die Rückkehr eines ikonischen Franchises für diesen Sommer angekündigt. Samurai Warriors 5 macht sich bereit für 1-vs-1000-Kämpfe auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox-One-Konsolen und Steam.

Samurai Warriors 5 ist eine Neuinterpretation des Franchise, inklusive einer neuen Geschichte, überarbeitetem Charakter-Design und einer stilvollen visuellen Präsentation. Der Titel lässt Spieler die Samurai-Warriors-Erfahrung in der Sengoku-Periode erleben. Im Fokus werden Nobunaga Oda und Mutsuhide Akechi stehen. Was hinter diesem Samurai-Gefecht steht, kann im monatlichen Samurai-Warriors-5-Livestream herausgefunden werden, der am 25. Februar startet. Fans dürfen sich auf regelmäßige Updates bis zur Veröffentlichung im Sommer freuen.

Sehr viel Material gibt es leider noch nicht, aber zumindest ein Trailer von Nintendo gibt etwas Einblick in das Kampfgeschehen.

Samurai Warriors 5 erscheint in diesem Sommer zwar für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox-One-Konsolen (spielbar auf Series X|S dank Backwards-Compability) und Steam, aber nicht für PS5.