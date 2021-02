The Signifier im Test

Details machen eine Geschichte erst perfekt

Im Laufe unserer Ermittlungen tauchen wir immer tiefer in das Unterbewusstsein der Verstorbenen ein und versuchen die Puzzleteile zusammenzufügen. Oft ist das aber gar nicht so einfach. The Signifier verlangt uns bei der Suche nach gut versteckten Hinweisen in surrealen Szenerien stellenweise einiges ab. Das kann ab und zu auch ganz schön frustrierend sein, wenn in eigentlich überschaubaren Arealen ein bestimmter Triggerpunkt von uns einfach übersehen wird. Oft sind es eben auch die Feinheiten, denen man Beachtung schenken sollte. Das hintergründige Kindergelächter auf dem Schulhof oder die Art wie uns die Mutter zum Essen ruft, sind nicht nur bloßes Beiwerk, sondern haben in den meisten Fällen auch eine tiefere Bedeutung. Ein sehr interessantes Prinzip, welches die meiste Zeit auch sehr gut funktioniert. Wirklich langatmige Stellen finden sich in The Signifier selten. Schritt für Schritt arbeiten wir uns so durch eine spannend inszenierte Geschichte, die so manche unerwartete Wendung bereithält. Das Switchen zwischen Realität und Erinnerung sowie die gesamte Story wirken unverbraucht und geben uns stets das Gefühl, ganz nah an der Lösung dran zu sein.